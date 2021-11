Hui 25 de novembre commemorem (que no celebrem) el Dia Internacional de l’Eliminació de les violències Contra les Dones. Aquesta data es va aprovar per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 17 de desembre de 1999. I se celebra anualment el 25 de novembre en memòria de les germanes Dominicanes Minerva, Patria i Maria Teresa Mirabal, assassinades per règim del dictador Trujillo.

Aquest any apleguem a aquesta data molt fartes per tot el que estem vivint. Ficaré només alguns exemples.

Estem FARTES de saber que cada quatre minuts violen a una dona a l’Estat Espanyol segons dades del Ministeri d’Interior i que no es prenguen mesures.

Estem FARTES que la justícia patriarcal permeta que, a les dones violades, se les tinga que revictimitzar al procés judicial amb preguntes, fins i tot obscenes per part de qui defensa als agressors.

Estem FARTES que el sistema prostitucional tinga esclavitzades entre 300.000 i 500.000 dones a tot l’Estat Espanyol en habitatges i bordells i que no s’actue contra els proxenetes i puteros. I que, al mateix temps, s’allibere a aquestes dones i se’l done atenció i alternatives de formació laboral per a la seua reinserció.

Estem FARTES que, a data set de novembre, hagen estat assassinades seixanta-nou dones i criatures a l’Espanyol i que semble que no passe res. I, també FARTES de saber que, des que es compten aquests assassinats, en 2003, s’hagen comptabilitzat més de mil cent dones assassinades.

Estem FARTES que una de cada dues dones haja patit alguna forma de violència masclista a la seua vida. FARTES que les violències masclistes afecten 11.688.411 dones a l’Estat Espanyol.

FARTES que la pornografia violenta i en obert siga l’escola del nostre jovent, sense que els ministeris implicats (consum, igualtat, educació, drets socials, etc.) no actuen per salvaguardar els drets de la nostra gent jove, sobretot de les dones joves.

FARTES que en les diferents reformes educatives no s’haja inclòs l’educació afectiu sexual i emocional per a ensenyar que les relacions sentimentals són alguna cosa més que sexe violent. Existeix el respecte, la tendresa, el desig compartit, etc.

FARTES de comprovar que no sabem on podem anar a prendre una copa perquè van apareixent locals on es col·loquen drogues a les begudes de les dones per a aconseguir una submissió química i així poder-les violar quan estan inconscients i que després no recorden res i, per tant, la seua credibilitat es puga vorer compromesa.

Estem MOLT FARTES que es vulga imposar el model on ser dona és un desig i no una realitat material amb la qual es naix i que és l’origen de totes les desigualtats que patim fins i tot abans de nàixer.

Per ser dones ens assassinen, ens violen, en mutilen, ens prostitueixen, ens utilitzen com a ventres de lloguer i així un llarg etc. I mentre tot això no desaparega, seguirem alçant les veus i eixint als carrers per escridassar contra totes les violències masclistes que ens oprimeixen per haver nascut DONES, no per desitjar-ho.