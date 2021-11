Des de fa uns mesos i cada quinze dies sona el telèfon amb un contacte ‘agendat’. Al principi em va estranyar perquè correspon a un dirigent de l’esport amb el qual no parlava des que vaig deixar la informació esportiva diària fa uns set anys. Vaig contestar de seguida, com sempre, però tot i la insistència, l’esperat interlocutor no tenia l’orella al mòbil. Sentia el soroll de l’interior d’un vehicle i per tant vaig pensar que s’havia marcat per error el meu número. De vegades passa quan deixem el telèfon sense bloquejar, com li ha passat a més d’un. A mi ja m’ha succeït unes quantes vegades, tant amb l’última telefonada marcada, o fins i tot amb un contacte a l’atzar.

A la següent telefonada del mateix contacte va passar igual. Malgrat escridassar el seu nom, no vaig trobar resposta de l’interlocutor. A l’altra part de l’aparell s’escoltaven diverses veus, la més forta la del meu contacte de l’agenda, amb la seua veuassa tan característica. Em vaig alegrar la veritat malgrat les conegudes discrepàncies públiques del passat entre tots dos, perquè m’havien advertit dels seus problemes de salut, tot i que pel que s’escoltava havien estat superats. Vaig rebre tres telefonades més de similar resultat, fins a la del passat dimarts. Tot i que tenia el ferm propòsit de penjar i fer tot el possible per advertir-li que tinguera més cura amb el mòbil, vaig reconéixer una altra veu, un altre dels manaies del futbol local. No vaig poder resistir-me, vaig buscar un lloc amb silenci total per disposar de so de qualitat. Era el final d’un dinar llarg -eren les sis de la vesprada-, amb quatre o cinc veus en joc, de les que vaig posar nom a tres més, i durant més de dos minuts vaig fer d’espia inesperat. Com que totes les veus tenien més passat que present, la conversa ben ordenada pel meu contacte misteriós era un intercanvi d’opinions sobre els equips de primera de la ciutat. «Només té un defecte, és del Real Madrid, si fora del València, seria un crac», va dir la veuassa. I va ser pronunciar la sentència anterior i tallar-se la telefonada. Alerta màxima amb els mòbils i facen el favor d’assegurar-se el bloqueig.