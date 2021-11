El grup municipal de Compromís d’Aldaia està que bufa –amb tota la raó del món–, pel desenvolupament del projecte de construcció, al seu pas pel terme municipal, del que s’ha anomenat Anell Verd Metropolità de València. Es tracta d’un itinerari circular per a ciclistes i vianants de 52 Km que envoltarà la comarca de l’Horta. Un trajecte amb alguns punts clarobscurs que pretén posar en valor diferents aspectes històrics, naturals i paisatgístics d’una àrea metropolitana castigada a bastament per la gran onada d’especulació urbanística dels darrers lustres.

I és inversemblant que un pla que, en general, resulta convenient per al gaudiment de paratges fonamentals de la identitat valenciana, puga dur a terme, si més no, actuacions totalment contradictòries pel que fa a la fase 4 –de les 9 que n’hi ha–, al seu pas per Aldaia. No té cap trellat la destrucció de patrimoni valuosíssim com ara terres fèrtils i les seues decimonòniques sèquies, amb la construcció d’un nou camí, quan tothom sap que hi ha alternatives molt més ecològiques i coherents. No és raonable desvestir un sant per a vestir-ne un altre més modern, però amb una mica d’asfalt i ciment per a la mobilitat motoritzada.

Estem parlant de la realització d’una infraestructura que s’enfronta amb la necessitat de fer possible la conservació efectiva del que encara ens queda de l’horta valenciana i del seu ancestral sistema de reg, que té com a baluard el Tribunal de les Aigües –Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat– i el seu equivalent a nivell d’Aldaia: el Tribunal Comuner del Rollet de Gràcia. Unes obres que xoquen frontalment amb la mateixa UNESCO, que va instar, el 2003, a preservar, protegir i revitalitzar la riquesa paisatgística i cultural d’un espai necessari per a la nostra idiosincràsia col·lectiva. I que també topen amb l’ONU, que va declarar el regadiu històric de l’Horta de València, el 2019, com a Patrimoni Agrícola Mundial.

En aquesta línia es manifesta la Moció municipal redactada per Compromís, que demana, en conseqüència, la declaració de ‘persona non grata’ del Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España García, per ser-ne el responsable directe; que, a més, s’incloga la Comunitat de regants del Rollet de Gràcia com a part afectada pel desgraciat projecte –que n’ha estat exclosa de manera improcedent–; així com traslladar la denúncia a la UNESCO, a l’ONU i a les institucions europees, com a parts interessades, per la forma com s’ha dissenyat i executat aquesta evitable agressió.

És molt trist haver de comprovar l’escassa sensibilitat d’uns polítics que no són capaços d’estar a l’altura de les circumstàncies. Que actuen com uns rucs amb orelleres, sense contemplar un mínim de participació democràtica directa. Si de debò volgueren preservar l’Horta d’Aldaia, no haurien de cometre errors d’aquesta gravetat. El Patrimoni Agrícola Valencià exigeix actuacions que no malbaraten ni un pam de terra, ni un centímetre de sèquia, ni un quilo d’hortalisses, ni un bocí de verd... amb el convenciment que tota l’horta és necessària com l’aigua que bevem i com l’aire que, gràcies a ella, respirem. Imprescindible antídot contra la pol·lució que ens toca patir diàriament.