Un pueblo es poca cosa sin las gentes que lo habitan. Por eso el despoblamiento es un paisaje donde triunfa la devastación. Ahora se está luchando para que el reparto del dinero que llega a las autonomías desde el Estado sea justo. La desigualdad individual y colectiva es la regla en un sistema que humilla y ofende a quienes menos tienen. La pregunta del millón cuando hablamos de financiación es la de siempre: qué pasa con los pueblos. Y la respuesta es muy clara: que se mueran. Y se mueren.

La pandemia puso de moda lo rural. Como si lo rural fuera una bicoca, la biblia en pasta de una felicidad que ni hubiera soñado la pareja del paraíso terrenal antes de caer rendida a los pies de la culebra. Pero no sólo el olvido es la maldición que han de sufrir los pueblos pequeños a manos de la autoridad política. También es una maldición, muchas veces, la burla inmisericorde a que los somete esa autoridad.

Desde hace siete u ocho años Pedralba, pueblo de la Serranía de unos dos mil habitantes, intenta solventar un problema cuya solución se está demostrando imposible: la carretera que lo atraviesa es un sinvivir para las casas que ocupan sus orillas y quienes viven en ellas. Y un peligro cuando te aventuras a caminar por las aceras: los coches y los camiones que van a las cooperativas del propio pueblo y de Bugarra escupen al aire el aliento oxidado de sus ronquidos. No hago poesía con esas metáforas. Para nada hago poesía. La cruda realidad exige una prosa que no admite figuras literarias: sólo la indignación.

El vecindario está dividido a la búsqueda de soluciones. El ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, ha apostado porque el desvío se haga por las huertas que lindan con el río. En la oposición, el grupo Ahora Pedralba-Compromís propone un itinerario por la parte alta del pueblo, lo mismo que el colectivo En Defensa del Paisaje de Pedralba. Los socialistas no se definen porque, según el mismo partido, existe división entre sus concejales. Las opiniones vecinales se alinean, muchas veces independientemente de sus simpatías políticas, con una u otra propuesta. No sé si hay algo peor que un pueblo partido en dos mitades. Sé de lo que hablo. En Gestalgar vivimos muchos años así, todos enemigos de todos. Y hemos superado ese tiempo de encono que nos quebraba el sueño. Creo que ahora podemos presumir de que aquella hostilidad ha pasado a la historia. Cada cual tiene sus ideas, faltaría más. Pero andamos a una, a lo del bien común, a mirarnos a la cara sin que la mirada pueda parecer un puñetazo.

El desvío de la carretera en Pedralba está siendo un sufrimiento para todo el pueblo. Lo dije en un artículo como éste hace unas semanas: no me gusta el desvío por el río. Sería como meter a fondo el cuchillo de una autovía en la sosegada tranquilidad del Parc Natural del Túria y los bancales. El colectivo En defensa del Paisaje de Pedralba se manifestó el otro día en València, como los partidarios de la solución contraria lo han hecho en otras ocasiones. Y mientras tanto, mientras la urgencia convierte muchas veces la convivencia en acritud, la casa sigue sin barrer.

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica está jugando con la gente, como si la cosa fuera una partida de naipes. Saca un día una carta contra la variante por el río esgrimiendo la protección medioambiental y el día siguiente la esconde. No sé qué litigio mantienen frente al problema esa Conselleria y la Diputació de València, pero, sea el que sea, lo está pagando el pueblo a un precio insoportable. No hay manera de que tomen una decisión que acabe con la angustia de quienes llevan años luchando para que de una puñetera vez se desvíe esa carretera endemoniada. No sé a qué esperan. Nadie lo entiende. Las propuestas de unos y otros están claras. La única cuenta pendiente, después de tantos años, es la de quienes gobiernan por las alturas. Miran por las ventanas de sus despachos y lo que ven son los monstruos de la sinrazón que contaba Goya. No la sinrazón del vecindario sino la suya, la de esa política a la que le importa un pito que los pueblos sufran porque una cosa es el romanticismo ridículo de lo rural y otra muy distinta que ese romanticismo sea ir a cara de perro por la calle como si con quien te cruzas fuera tu enemigo.

No sé el tiempo que van a durar esta humillación y esta ofensa que se alargan ya demasiados años. Así que a ver si se ponen las pilas la Conselleria de Agricultura y la Diputació de València y ofrecen una solución que, en buena ley, debería ser consensuada con las partes implicadas. O sea, con quienes piensan de una manera y quienes piensan de otra. Al fin y al cabo, más o menos a eso se parece la democracia, ¿no? O eso creo.