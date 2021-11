Los "donuts" que va perdiendo TVE

S e ha oficializado la salida de Fran Llorente de TVE. Se marcha al imperio Prisa, a impulsar y reforzar su área audiovisual. Le deseo, como es natural, toda la suerte del mundo. Pero no deja de entristecerme que la gran televisión pública del Estado vaya perdiendo a su gente con más talento. No sé si se lo puede permitir, dada su actual situación. Fran Llorente es un periodista de enorme prestigio en TVE. Fuera, también. Se lo ha ganado a pulso durante más de 30 años de impecable labor.

El último encargo que se le hizo desde la llegada del nuevo presidente fue la puesta en marcha de la plataforma RTVE Play. Al parecer la tarea no fue acompañada de los medios necesarios para que funcione bien. Consulto diariamente esta plataforma y puedo certificar que, en efecto, no funciona como se espera. Desaparecen fechas de emisión, hay programas que no se encuentran, como si no hubieran existido nunca... Francamente, era más útil la anterior, la llamada RTVE a la carta. El caso puntual RTVE Play, y la marcha de Llorente, no deja de ser consecuencia, una más, de la desconcertante deriva en la que sigue instalada TVE.

En el ‘show’ «La noche D», Dani Rovira anunció que lo dedicaba a «los que han perdido el norte». ¡Ah! Más oportuno, imposible. En su monólogo advertía «He escrito ‘perder el norte’ en Google y me ha aparecido: desorientarse, comportarse de manera errática, desviarse del objetivo». O sea, que le salió a Dani, sin pretenderlo, una perfecta radiografía de TVE. Lo más trágico ocurrió al final, cuando se puso a construir una columna de ‘donuts’, lo más alta y magnífica posible. Y resulta que los ‘donuts’ se caían, uno tras otro, irremediablemente perdidos. ¡Ah! Tremenda metáfora: la caída del ‘donut’ como la caída de TVE.

Cuando hablo de ‘caída’ no me refiero a la audiencia solamente. Me refiero al alma que debe tener una cadena pública. Me refiero a cómo han malbaratado el crédito de sus informativos. A cómo han sumido en la irrelevancia más absoluta, por ejemplo, a un programa mítico como ‘Informe semanal’. A cómo apuestan atolondradamente por la espuma ñoña y cursi. ‘Masterpef’, ‘Lazos de ketchup’... Esta es la base del ‘prime time’ de TVE. Volvamos a Google. Perder el norte: desorientarse, comportarse de manera errática, desviarse del objetivo.