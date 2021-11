“Seas quien seas, en España, tienes que ser por narices de izquierda o derecha”. Juan Velasco conduce, a nivel nacional, el sector ocio nocturno de Más Autónomos, partido político fundado hace un año y con reciente número de identificación fiscal.

“Nadie cobra un duro, somos gente trabajadora y autónomos, nos dedicamos a esto para defender los derechos del autónomo y trabajadores”. Con empuje en cada una de sus palabras este curtido empresario valenciano del mundo de la hostelería y ocio nocturno, sabe de baches que atascan el camino hacia una meta. “Ya nos han atacado, quieren que nos situemos”.

¿Por qué el bipartidismo ha de seguir siendo la opción superviviente para un país empujado hacia la obligada dualidad de conceptos? O conmigo o contra mí. Polarización política que siempre funciona. ¿Hasta cuándo se seguirá amaestrando el criterio popular? Psicología, matemáticas, gestión de masas, aturdimiento por avalancha informativa, mentiras ruines, silencios estratégicos. Modelos de control social que desmiembran cualquier diversidad, disensión, disidencia o ilusorio libre albedrío. Bajo el mensaje del bien común, fundamento utilizado en cualquier totalitarismo, se posibilita el dominio de masas. Tal vez por ello hay quien preconiza el votar bien. ¿Qué es votar bien?

“La gente está muy quemada”. Se predice que el futuro económico de España camina hacia el crecimiento de iniciativas autónomas para generar flujo de caja que se quede aquí. Así pues. ¿Por qué no cuidar tales piezas indispensables? ¿Por qué no buscar alternativas políticas que eviten la voracidad de intereses financieros internacionales y el mangoneo? “Al asumir la herencia de sus antecesores, plagada de escándalos de corrupción a cada cuál más grave, y cubrir con un espeso manto este oscuro periodo de la historia reciente de España, hace suya y de su Gobierno parte de las culpas y de los errores del anterior Gabinete…”, relatan el periodista y escritor tinerfeño José Díaz Herrera y la también periodista y escritora madrileña Isabel Durán Doussinague en su libro Pacto de silencio (El saqueo de España II).

“¡No somos de etiquetas!”.

De cien a ciento cincuenta inscripciones diarias va teniendo Más Autónomos mediante las redes sociales y “un chat (conversaciones por internet) de mil trescientas cuarenta y una personas” que comparten ideas y preguntas. “Queremos tener una buena base de inscritos e inscritas, ahora es cuando hay que empezar a enviar información a los medios” sobre Más Autónomos, comenta el también presidente Aepub (Asociación de Empresarios de Pub de la Comunidad Valenciana) integrada en Fotur C.V. “Tenemos capital privado, donaciones particulares y de los (las) inscritos”. En Palma de Mallorca, patata caliente en el ocio nocturno nacional con tramas que no terminan de desenredarse, Velasco cuenta con una compañera de equipo trasmisora de cuanto acontece en lo visible y más allá.

Un detallado decálogo se ha lanzado a colectivos y gremios autónomos. “Hay quien ya está llamando a la puerta”. Velasco augura que, a partir de la masiva difusión, empezaran a llover “puñales por todos lados”. “Lo siguiente es hacer una reunión nacional” y “dentro de quince o veinte días se hará en la parte de ocio nocturno”. Con sede central en Madrid, en Valencia se encuentra además el área de comunicación y publicidad.

Tortuoso tránsito el de cuantas iniciativas han saltado a la escena política. Si décadas atrás la represión utilizaba básicamente formas físicas, actualmente, la diversidad, por muy respaldada que esté, sigue sin ser bienvenida en el patio del juego político español. Apuntar que algunas excepciones han irrumpido en esta astucia teniendo en cuenta que cuando la panda dominante quiere saltar a la comba precisa del agente mecánico que haga girar la cuerda.

“Me cuesta mucho que me escuchen, que me digan la verdad” reconoce Velasco de sus gestiones con el empresariado autónomo del ocio nocturno nacional, un colectivo al que hay que “escucharlos, no los escucha todo el mundo”.

¿Por qué es prácticamente imposible saber lo que cobrará un autónomo o autónoma de pensión de jubilación? ¡No todos los trabajos tienen iguales características! ¿Por qué autónomos y autónomas no acceden al cobro del ILT (incapacidad laboral temporal)? ¿Por qué no se equipara la prestación por desempleo? ¿Qué hay de la reinserción? ¿Por qué las bajas por maternidad y paternidad son diferentes en profesionales autónomos? ¡Bajas laborales parciales para atender a familiares dependientes! ¿Por qué no se impide el cese de actividad del autónomo, autónoma y Pymes a causa del abuso de gigantes empresariales y de la distribución?

“Problemas…Soluciones”. “Queremos voz y voto, buscamos un fin común”. Más Autónomos cuenta en estrategia política con Albert Candela desde Tarrasa mientras que la presidencia recae en Yolanda López Juárez. Escribía el analista histórico-político caspolino Eliseo Bayo en su libro Trabajos duros de la mujer: “Se les ha cerrado el paso a los puestos de responsabilidad, pero fíjate que las prohibiciones se refieren siempre a profesiones muy especializada. Más claramente a la mujer se le impidió desde siempre desempeñar una actividad en la que pudiera hacer sombra al varón, introducirse en los quehaceres privilegiados que han sido monopolio de éste”.

“Nos une un frente común, es un equipo no un mandamás, asciendes por meritocracia, hay asesores (asesoras), abogados (abogadas) y trabajadores (trabajadoras), el cincuenta por ciento de voto lo tiene el partido y el cincuenta por ciento las asociaciones inscritas al partido, ¡todo es por votación!” también el color corporativo. “Fue una odisea elegir el color, están todos los colores cogidos”. Finalmente triunfó el rosa palo. Velasco es uno de los catorce miembros fundadores del partido pertenecientes a “diferentes sectores y opiniones”. Mediante votaciones internas se eligieron a cargos representativos. “Hay sectores de política, educación, comercio, de igualdad, hay hasta una parte LGTBI”, en toda la estructura nacional prevalece el equilibrio participativo entre mujeres y hombres, “se ha buscado la paridad a todos los niveles”.

Protección para menores, violencia de género, educación igualitaria, equiparación salarial entre hombres y mujeres. Anticorrupción, Regulación del número de cargos políticos, blindaje de derechos constitucionales, segunda oportunidad, bajada del impuesto de sociedades, IRPF, equiparar en responsabilidad la figura autónoma a una sociedad limitada, cuota reducida que no supere el SMI (sueldo mínimo interprofesional). Son algunos de los puntos recogidos en el susodicho decálogo. ¿Y derecho animal en aquellos negocios o personas autónomas que los explotan, torturan y asesinan como en la tauromaquia? ¿Se contempla el colectivo autónomo de curas y religiosas pagados con dinero público recaudado mediante la casilla, ad hoc, en la declaración de la renta (IRPF)?

“No queremos extremismos, nunca hacer comparaciones con otros partidos, no pretendemos ganar nada, sabemos dónde estamos”, Velasco recalca que lo valioso es “tener voz, el público de calle se interesa mucho”.

“¡Tenernos informados!” les piden al contactar, no hay que obviar que existen muchos intereses por medio como para abrirse en canal a nuevas propuestas. En base a la paradoja de Monty Hall sobre la problemática de probabilidades aplicada a las candidaturas políticas, cabría cuestionarse: ¿Es mejor cambiar la elección original? ¿Nuevas opciones para ganar? En el famoso programa televisivo español: 1 2 3 Responda otra vez, se manipulaban las probabilidades, ¡siempre con la complicidad! de la persona conductora quien sabía cuál era elección para conseguir lo deseado.

“Me apoyan más de fuera que de aquí, todos dicen: que sí que sí…; pienso que al final vendrán, quieren que te hagas grande y que vuelvas”. ¿Sacará la munición pesada el oligopolio bipartidista y correligionarios si nuevos partidos empiezan a tener presencia? “Pretendemos llegar pero…si no llegamos… no llegamos”.

¿Hasta cuándo seguir blindando el acoso político ajeno y el histórico silencio? Refiere el periodista gaditano José Oneto en Los 100 días que cambiaron España: “las críticas de la prensa y la clase política sobre la falta de información sobre la evolución de la enfermedad del Jefe del Estado”.

Robert Bresson cineasta francés opinaba que: “En la mezcla de lo verdadero y lo falso, lo verdadero resalta la falsedad y lo falso impide que creamos en lo verdadero”.