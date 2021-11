La passada setmana els jutges del Suprem han estat enfeinats revisant sentències dels Tribunals Superiors de Justícia del País Valencià i Catalunya, on els magistrats de l'última instància als territoris havien discrepat dels governs de les dues Generalitats, la de més amunt i la d’aquí. Aquesta discrepància en matèria de llengua no és cap novetat. Els valencians ja estem acostumats que disfressats de defensors de l’idioma apareguen per tot arreu filòlegs de guàrdia, diplomats en llargues hores d’estudi, entre cerveses i pataquetes de faves i botifarra, a la barra de qualsevol bar. Però ara ja hem passat pantalla i son ses senyories des de l’autoritat de les punyetes que ornen les togues els que diuen com, quan, amb qui, i en quin tant per cent hem de parlar i estudiar el valencià, que, com diu el Diccionari de la Real Acadèmia Española el valencià és una «variedad del catalán occidental que se habla en la comunidad autònoma española de Valencia».

L’altre dia escoltava Pep Gimeno «Botifarra» cantant una cançó popular que diu «Ma mare m’envia a escola a què aprenga valencià i ara que ja se parlar-lo ningú me'l deixa parlar». Es cert, els nens aprenen el valencià a l’escola, però si quan van al pati a jugar ho fan en castellà, o, si en deixar l’escola no el parlen, la llengua acabarà desapareixent de l'ús públic. Però, a més a més, quan la llengua sembla que a poc a poc va obrint-se camí arriba la Brigada Aranzadi i li dona una estocada mortal, obligant que, fins i tot, comunitats autònomes amb una llengua comuna és comuniquen en castellà. Amb aquesta mena de mesures els juristes del Suprem sembla que obliden l’article 3 d’eixa Constitució a la que tant estimen i tant defensen, un article que al seu punt tercer diu «la riquesa de les distintes modalitats lingüístiques d’Espanya es un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció». Caldrà fer un recordatori al senyor Iceta, Ministre de Cultura, amb el que compartim idioma. Ses senyories del Suprem en menys de 48 hores han disparat, metafòricament, dues vegades a la nostra llengua. Per una part, obligant les escoles de Catalunya a fer un 25 % de les classes en castellà ataquen el cor de la immersió lingüística que està funcionant perfectament des de mitjans dels vuitanta i que fou aprovada fins i tot pels parlamentaris del PP. Poques hores després els metafòrics trets anaven contra el País Valencià, confirmant la nul·litat de 12 dels 16 articles del Decret del Govern valencià regulador de l’Oficina de Drets Lingüístics creada el 2017. No cal anar lluny per buscar els culpables d’aquesta sentencia del Suprem que dona la raó al TSJCV, els tenim a casa, són ciutadans del País Valencià emparats en la Asociación para la Defensa del Castellano, creuen vostès que al castellà al País Valencià li cal algun defensor?, i el PP que des de fa molts anys va munyint vots amb l’excusa de defensar una llengua que la majoria d’ells ni parlen, ni lligen, ni escriuen. I el que es més greu, ni volen que s’ensenye a les escoles. El PP apunta i els jutges disparen, metafòricament, clar. Aquests defensors del castellà al·leguen que la ODL defensa el dret dels valencianoparlants a expressar-se en valencià però deixa «desamparados» als castellanoparlants. El diputat Bellver, del PP, un erudit, ha dit «ni el catalán es oficial en la CV ni el valenciano es oficial en Catalunya». Mentre escrivia escoltava Mozart, però cal que al final de l’escrit el canvie pel grup Cadafal que el 1978 cantaven unes paraules, avui molt escaients, escrites pel poeta Thous, «Valencians, defensem nostra terra contra lladres, botxins i tirans Ajunten-mos que ja arriba l’hora/ de ser lliures i ser valencians»