La distància entre Calais i Dover és d’uns trenta quilòmetres; tants quilòmetres com migrants –o siga, ciutadans- aspirants a passar el Canal de la Màniga cap al país del Brexit, morts fa uns dies. Immediatament, el primer ministre del Regne Unit es va lamentar des de l’egoisme catastròfic de la seua política d’aïllament insolidari de la Gran Bretanya; i el president de França es va comprometre verbalment a buscar culpables de la tragèdia, oblidant que el nauragi d’ara era d’unes poques persones de totes les edats, resistents de l’expulsió, de 2.000 acampats prop de Calais, amb la mateixa intenció, que, ja fa cinc anys, foren desallotjats amb un mètode relatat per xiquets afectats d’aquell moment: «rodegen la teua tenda de campanya, i la tallen amb ganivets». I avant.

Una desena llarga de víctimes, com a mínim, se sap que, segons les autoritats de Polònia, han mort –se suposa que assassinats, però- els intents de travessar des de Bielorússia, per part de ciutadans majoritàriament dels Kurdistans, que hi arribaven més o menys còmodament traslladats en un colossal tràfic de persones, passant per Turquia. Si bé continuen els comentaris dràstics sobre la manipulació dictatorial del president de Bielorússia, poc a poc els dels grans mandataris de l’assumpte, o almenys el protector president de la gran Rússia i molts interlocutors polítics i econòmics d’Alemanya i altres països d’Europa, ja avisen que el problema, més que del criminal engany sobre ciutadans migrants, és que la tragèdia pot perjudicar el comerç del subministre de gas amb el que sobreviu en part Rússia, i... tota Europa Occidental, ja a les portes de l’hivern.

El tercer lloc amb escenes semblants ha canviat una mica l’attrezzo. La frontera entre Europa i l’Àfrica –o entre Espanya i el Marroc- era guardada amb unes tanques fetes amb dolorosos instrumentals anomenats concertines -¿per què se’n diuen així? La notícia –després que, certament, la mort de l’Àfrica no es produeix allí, sinó més entre Líbia i Itàlia- no és la retirada de tal tipus de ganivet, sinó la seua substitució amb una estructura de barrots –i definits «com una estructura de pinta semicilíndrica invertida»- que, en efecte, no tallaran mans, però s’assemblen... a les tanques d’una presó tant si hi estàs dins com si n’estàs fora. O per dir-ho, amb el títol d’aquella novel·la de Ferran Torrent, vivint en l’abisme.