La covardia política dels dirigents del PSOE ha esdevingut una malaltia crònica, que passa d’una generació a l’altra. Després de 44 anys de Llei d’Amnistia, encara no han trobat el valor suficient per a qüestionar-ne totes les conseqüències nocives. Si bé va servir per a traure de les presons una ingent quantitat d’activistes antifranquistes, també va operar com a escut protector dels criminals de la dictadura. Un indigne xantatge que va premiar els botxins.

Amb aquesta fórmula exculpatòria, les Corts Espanyoles de 1977 tractaren d’imposar una mena d’amnèsia transitòria col·lectiva sobre la facinerosa repressió franquista. Un punt i final a totes les responsabilitats d’un règim feixista que realitzà més de mig milió de consells de guerra amb 50.000 afusellaments, que depurà mig milió de professionals de l’ensenyament, que esclavitzà 140.000 persones en batallons disciplinaris, que assassinà 114.000 innocents a les cunetes... a partir del cop d’estat del 18 de juliol de 1936.

En diverses ocasions, Human Rights Watch, Amnistia Internacional i l’ONU han sol·licitat al govern espanyol la derogació de la Llei d’Amnistia, per ser incompatible amb el Dret internacional, perquè impedeix enjudiciar delictes imprescriptibles, com els crims de lesa humanitat. Actes que sí que es poden jutjar i condemnar en qualsevol Estat del món sota el principi de jurisdicció universal. Un exemple encoratjador és l’iniciat per la justícia xilena contra Martín Villa, responsable de tortures i d’assassinats.

La Llei d’Amnistia és una ferramenta essencial per a la impunitat del règim franquista. No hi va haver una transició del feixisme a la democràcia amb tots els ets i els uts. Es va instaurar un sistema de partits i d’eleccions sense tocar un pèl els poders fàctics: l’econòmic, financer, militar o religiós. I ara, el PSOE, amb la seua negativa a fer justícia històrica, segueix facilitant que la monarquia i els hereus del franquisme mantinguen els seus espuris privilegis.

I tot açò ve a col·lació de la Llei de Memòria Democràtica. Com la majoria de proposes del govern, també s’hi queda a mitges, per això, encara no té ni el vistiplau dels mateixos aliats de la investidura de Sánchez. Si al remat és aprovada, servirà per a poc. I podria convertir-se en un altre fre per a poder jutjar els franquistes que van participar en la repressió de la dictadura. Una llei que facilitarà reconèixer-los, però no jutjar-los; que ni tan sols pretén declarar il·legals els judicis sumaríssims, ni el règim feixista...

Tampoc no té justificació que el Ministeri de Defensa permeta una unitat de la Legió amb el nom de Franco. O subvencionar fundacions per a fer proselitisme del dictador. O que encara hi haja més de 400 carrers dedicats a personatges franquistes. O que l’Església l’Estat no hagen demanat perdó a les víctimes del feixisme. O que siguen legals desenes de partits nazis. O que els líders de PP i de Vox participen sense complexos en misses per l’ànima d’un genocida...

Sigueu coherents, la memòria democràtica és incompatible amb la impunitat franquista. Amb una reparació moral simbòlica no n’hi ha prou. En cal una de jurídica, amb conseqüències penals –poder jutjar els criminals, tot i que la majoria estiguen criant malves–, i econòmiques –amb la restitució dels béns robats–. És urgent una desfranquització dels aparells de l’Estat. Enfrontar-s’hi amb valentia per a exercir una democràcia sense tuteles.