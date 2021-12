Impuestos, gabelas, exacciones, tributos, plusvalías, diezmos, trapisondas, inventos y mordiscos a la herencia; toda clase de sajaduras; y todavía os queda suelto para cervezas y atuendos, viajes, tardeos y cuchipandas. Os quejáis de vicio; por inercia repelente; porque sois unos malditos agarrados, unos tacaños, unos burgueses y unos antipatriotas. Tan sólo pensáis en vosotros, y para castigar esa vergonzosa indiferencia, que carga de razón a vuestros gobernantes, os van a sacar las entrañas, os arrancarán el sobrante, los ahorros, lo que ocultáis en el mamperlán, en el doble fondo, en el zócalo y el camastro. Y suprimirán el dinero en metálico, para que salgáis de lo negro y vengáis a la luz de la base imponible. Os merecéis esto y más por cicateros, por matuteros, por sisadores, por egoístas y por tunantes; porque no votáis bien y todavía queréis que la patria, el estado, el gobierno, la mesta, el politburó haga la vista gorda y renuncie a lo suyo, a lo mucho que le debéis, a todo lo que vale su ahínco en vuestro favor. ¿Así pagáis que muestre a vuestros hijos el anchuroso bulevar de la perversión? Miradlos, tan felices, borrachos de pantallas y sordideces, marchando en grupo hacia el averno. Está liberándolos de la represión y del autocontrol, de la responsabilidad y del esfuerzo, del idealismo, el desinterés, la espiritualidad y la certidumbre, para que deambulen libremente por el vasto, si bien algo mefítico, cenagal del relativismo. Pronto remarán agradecidos en la barca de Aqueronte; no escatimarán esfuerzo alguno hasta que advenga el barquinazo colectivo, el reparto de todo, el despojamiento del pobre y del rico en favor de la nueva clase aristocrática, de la nueva raza superior, de la ignorancia entronizada. Llega el tiempo de la memez, de la falacia y el facilismo, de la frivolidad moral y lingüística, de la cochambre intelectual y el adefesio político, del suspenso aprobado, el sentido común apiolado y la libertad obligatoria. Y vosotros escondiendo el dinero, protestando impuestos, demorando la fausta ocasión de gustar el confite del sacrificio, la dulce ambrosía de la inmolación, que será estar todo el día en medio del arroyo, con la camiseta de tirantes y la cartilla de racionamiento, sin otra preocupación que hacer cola y llenar el bandullo. La red social os ha encurtido el cerebro, y no sabéis lo que os conviene; no paráis de quejaros; no hacéis más que pedir explicaciones, como si los periodistas tuviesen que preguntar y los políticos responder.¿No veis, acémilas, que si os fríen a impuestos es en vuestro propio beneficio? Sois incorregibles; no comprendéis que la burguesía es un lastre social, un impedimento para la igualdad, una carga que vuestros líderes políticos quieren llevar por vosotros. Ellos padecerán el agarrotamiento de la poltrona; ellos doblarán el espinazo bajo el peso de la existencia regalada, los desplazamientos en limusina y las atenciones de los fámulos; ellos arrostrarán la horripilante inflamación de la cuenta corriente; y soportarán esto con heroica entereza, emocionados al ver que vosotros, ajenos a tanta servidumbre, vivís desembarazados y contentos. Muerto el perro del ahorro se acabó la rabia, la locura, el desasosiego y el frenesí del consumo. No hagáis caso de los agoreros; ellos piensan que la idea fija, la obsesión, el objetivo de la bolchevía marfuz es vaciaros la cartera, esquilmaros el ahorro y dejaros en el rumiajo puro. No hay tal; así que no le deis vueltas y aceptad la dentellada tributaria como un mal menor, como una tarifa simbólica, como un donativo agradecido a cambio de la libertad esclavista, la esclavitud libertaria o como diantres pueda formularse la engañosa narcolepsia en que la propaganda y la pantallomanía os van sumiendo la conciencia. En la nueva democracia todo es público —les encanta decir «público»; se les cae la baba cuando lo dicen—, y todo lo paga el estado con vuestro dinero. El comunismo es autófago: el sistema se consume a sí mismo a base de atracar al personal, dejarlo a dos velas y luego disimular con subsidio a discreción. Lo de ahora, por tanto, sólo puede acabar de una forma: en chanclas y camiseta, roña y lamparones, hedor e impotencia. Y sin muda: únicamente lo puesto, con el día de colada bajo el tipi/choza/bohío, esperando en taparrabos a que sequen los pingos. Os dejarán pelados y os fiscalizarán el pensamiento, que será estar en la indigencia por partida doble; pero no tengáis miedo, que asustarse por eso es de mezquinos y alevosos, de rebeldes y levantiscos, de machistas y homófobos, de fachendas y tacaños. Pagad y callad, que harto asequible os lo ponen. Pagad y callad, que aún os queda un pico para el ocio escandaloso. Pagad y callad, que para eso votasteis. Pagad y callad, malditos agarrados.