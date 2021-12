Paco León se disculpa por la escena de la violación en Kiki, el amor se hace. Se arrepiente de «romantizar una violación» cuando un marido droga a su mujer para tener sexo con ella, totalmente inconsciente e indefensa. Parece que alguna amiga feminista del director de cine le ha hecho entender los implícitos machistas, misóginos y violentos de semejante representación, el alcance de un mensaje que cala en la sociedad y más todavía en los varones. Unos códigos camuflados –también edulcorados– en el mito de la libre creación, como si el cine pudiera permitirse reproducir discursos contra las mujeres amparándose en la bula del genio, la ficción o la musa. Lejos de entrar en juicios de valor a favor o en contra de León, ajenos a mi interés, entiendo que la perspectiva feminista prevalece por encima de otros cuestiones, así que, si el director comprende ahora su complicidad con la violencia patriarcal, bienvenido sea su arrepentimiento y ojalá suponga un cambio de paradigma en sus futuras creaciones. A fin de cuentas de eso se trata, ¿verdad? Que nunca más se permita el lujo de hacer reír al público con una violación porque la violencia sexual contra las mujeres da pie a poca chanza.

Recientemente participé en unas jornadas contra la pornografía en la Uned-Dénia organizadas por esta universidad y su ayuntamiento. Allí mismo puse este ejemplo de Paco León sumado a otros tantos. Dije entonces –y me reafirmo– que la cultura de la violación anima a los chicos a convertirse en depredadores sexuales. Entiéndase asimismo como cultura de la violación la propia pornografía, responsable del incesante aumento de manadas. Podríamos entender como cultura de la violación toda imagen, escena o discurso que «naturaliza», normativiza y promueve un imaginario de violencia sexual contra las mujeres. El problema de fondo es que nos inunda una pornificación de la cultura en la que muchísimos canales o códigos mercadean, «entretienen» y propagan la idea según la cual las mujeres pueden ser «disfrutadas sexualmente» por los hombres sin consentimiento ni reciprocidad. En esas mismas jornadas recordé al público que contamos con un gran maestro de la cultura de la violación: Pedro Almodóvar. ¿Se arrepiente? Por ahora sabemos que si el gran misógino director manchego rueda en una ciudad, la institución pertinente trabaja duramente en boatos, pleitesías y brilli brilli. Qué importa su banalización de las mujeres, la pornificación de sus cuerpos, la normalización de la violencia sexual contra ellas, si a fin de cuentas se trata de Almodóvar. ¡El arte lo permite todo! Me pregunto si esos organismos públicos con Planes de Igualdad institucionales podrían aprovecharlos para boicotear la presencia de quienes denigran, maltratan, cosifican y humillan el imaginario sobre las mujeres. O si eso supone mucho compromiso ya que la fotografía del todopoderoso director en tu ciudad da me gustas y tal.

Así que bien por Paco León y que su mea culpa sirva de acicate a otros creadores, directores, actores. Se dice popularmente que las gafas violeta cambian la mirada. Por eso conviene respetar a quienes acepten sus desaciertos y condenar a los que persiguen o ridiculizan estos cambios de paradigma/perspectiva consecuentes con la mirada feminista. También quien esto firma ha reído en su juventud con las películas de Almodóvar, o ha normalizado la pornografía en su adolescencia. Me acuso. Podría apelar a una educación patriarcal antes de que incorporara el feminismo a mi cotidianidad, a mi interpretación del mundo. Evitemos pretextos y exculpaciones. Apuntemos con el dedo, Almodóvar es uno entre tantos. La crítica de arte y televisión Pilar Aguilar Carrasco lleva treinta años si no más denunciando esta cultura de la violación. Recomiendo especialmente La imagen te ciega, Manual del espectador inteligente y Feminismo o barbarie (I y II). Es otra forma de cambiar la mirada patriarcal. A Paco León se lo contó una compañera. Otros nos documentamos desde libros feministas. Y tú, ¿sigues en la inopia? ¿O disfrutando de tus privilegios de macho misógino almodovariano?