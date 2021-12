Salconduit

Per raons pandèmiques i altres que no venen al cas, fuig de grans concentracions. Tot i això he mostrat el passaport anticovid en restaurants -grans, mitjans i menuts. Des de la imposició de la norma, sols en una cafeteria no me l’han demanat, cert que estava mig buida, però tenia capacitat per a més d’una cinquantena de persones. Encara no tenim un comportament consensuat per aquests casos, encara que el més lògic seria primer alertar als responsables dels locals i en cas de confirmar el nul interés o la falta de l’aplicació electrònica que evidència la nostra vacunació, marxar i posar sobre avís a les administracions competents en el tema. Els professionals de l’hostaleria es juguen molt els pròxims dies. Un dels sectors que més ha patit la crisi econòmica derivada de la pandèmia espera la campanya nadalenca per salvar l’exercici anual. Per tant, han de ser els primers interessats en què funcionen tots els protocols exigits, per això no estaria de més que el mateix personal que reclama l’acreditació de les vacunes, mostrarà el seu carnet de vacunació en regla, i el de la resta de treballadors, en especial dels cuiners, que manipulen les nostres consumicions. Aquesta inspecció se suposa que l’hauria de fer les distintes administracions, que haurien d’instar a deixar ben a la vista que el bar, cafeteria o restaurant també acompleix totes les prevencions contra la propagació de la pandèmia.

Ara just fa un any, per voler salvar Nadal van arribar als pitjors registres de contagis, hospitalitzacions i víctimes. Cert que estem ara millor gràcies a la vacunació massiva, però les imatges del passat pont festiu demostren que la memòria col·lectiva és molt curta i que el personal, com no pot ser d’una altra manera, està en ganes de gresca. L’obligatorietat del certificat anticovid ha provocat que moltes persones que per motius diversos no s’havien vacunat ho hagen fet. En serveix fins i tot el simplista testimoni televisiu -«m’he vacunat perquè vull anar al sopar d’empresa»-, perquè cal seguir fent esforços. Perquè fins que no estiga vacunada més del 80% de la població mundial, estarem en crisi sanitària.