Com pronostica el Ministeri de Defensa, el proper 2022, la base militar de l’OTAN a Bétera passarà de ser Quarter de Desplegament Ràpid a Quarter per a Operacions d’Alta Intensitat (Warfighting Corps) que contempla el combat convencional, la guerra híbrida i qualsevol tipus d’operació de l’Aliança Atlàntica. Se situa com una unitat de referència internacional. Un pas qualitatiu en l’increment de la militarització del País Valencià, ja que suposarà que l’exèrcit espanyol dirigirà el comandament i el control de fins a cinc divisions multinacionals, amb la mobilització de 80.000 efectius.

Des del truculent referèndum organitzat per Felipe González per a fer romandre l’Estat espanyol a l’OTAN han passat 35 anys. La manipulació del PSOE fou antològica –que havia arribat al govern amb una contundent campanya contra l’Aliança Atlàntica–, digna d’una mereixedora matrícula d’horror. La majoria de la població no tenia ni punyeteres ganes de pertànyer a una estructura militar que suposava tirar més llenya al foc en l’enfrontament amb el bloc del Pacte de Varsòvia, iniciat a partir de la guerra freda.

Però el senyor X fou capaç de convèncer els militants del seu partit i de capgirar l’opinió majoritària marcada encara per un accentuat antiimperialisme i per un pacifisme interioritzat pel record d’una cruel guerra mal anomenada civil. Per això, la papereta del referèndum contenia tres compromisos: no entrar en l’estructura militar de l’OTAN, la prohibició d’armes nuclears i la reducció progressiva de les forces militars dels EEUU al territori espanyol.

Res de tot això s’ha respectat. El frau ha estat monumental. El nivell d’integració militar s’ha consolidat en el grau més alt, les armes nuclears s’han passejat i emmagatzemat per la pell de brau sense límits (fins a 200 segons va publicar El País) i l’Estat espanyol s’ha convertit en una immensa base militar a l’albir dels capricis del militarisme ianqui, que hi ha incrementat ininterrompudament les tropes. I, a més, ha incomplert la legalització internacional, en moltes ocasions, quan s’ha passat per l’aixella la Carta de les Nacions Unides i els principis bàsics de la coexistència pacífica.

L’argument principal per a la creació de l’OTAN fou la deriva anticomunista dels EEUU i els seus aliats, després de la II Guerra Mundial. I fou l’excusa bàsica per a desenrotllar la cursa armamentista i l’arsenal nuclear. Però, amb la desaparició del bloc soviètic, la seua existència encara fou més injustificable. L’objectiu principal que segueix albergant és continuar aplicant l’estratègia de dominació, apropiació i depredació de riquesa i recursos naturals arreu del món. Una veritable amenaça a la pau, a la llibertat i a la seguretat planetària, que l’Estat espanyol hauria de rebutjar de ple.

I per la part que ens afecta directament, al País Valencià no cal cap Quarter d’Operacions d’Alta Intensitat que, de segur, significarà un augment de l’escalda bèl·lica, ja que engegantirà de manera geomètrica el perill sobre la població, produirà un increment de la contaminació i un dispendi inacceptable en els temps que corren. És impresentable que el govern dedique el 2% del PIB a un pressupost militar que serveix per a què uns babaus violents puguen jugar a preparar futures guerres. Despeses militars per a necessitats socials! OTAN no! Bases fora!