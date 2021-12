Els dos xinesos de prop de casa, el de la botiga i el bar on prenc el té, estan fascinats amb les nostres festes. No m’ho diuen queixant-se, sinó tot al contrari, perquè les nostres festes ells les aprofiten fent caixa. Mentre nosaltres viatgem, organitzem saraus, gastem els diners, ens recontaminem amb més covid i ens descapitalitzem, ells van acumulant dòlars, euros, lliures... La fórmula que gasten és produir i produir, vendre-ho tot i no comprar res; nosaltres, al revés, anem deixant de produir i els ho hem de comprar a ells.

Ahir mateix, diumenge, necessitava un antifaç per a prendre el Sol sense fotre’m més la vista i entrí a preguntar-los i si que en tenien, a un euro i made in China. Ja fa temps que vinc observant que inclús en els grans magatzems autòctons, cada dia hi ha més productes fets a la Xina: un teclatge per a l’ordinador, un robot per als néts, un joc d’escacs, un sac de dormir, un barret...

Napoleó va advertir que quan Xina es despertaria tremolaria el món i Xina s’ha espavilat, però en lloc de tremolar, hi ha idiotes com Trump que intentà fer-los tremolar a ells!

Els xinesos no perden el temps amb fantasies, sinó que van directes al gra i de manera immutable i incansable, continuen la seua expansió: instal·lant botigues, per tot arreu; copiant i reproduint la tecnologia occidental, i encara superant-la; comprant mines, equips de futbol, fàbriques i bancs... Fins i tot fan els xips per als cotxes de la Ford! Paguen al comptat, aconsegueixen els millors preus i van acaparant. No estar bé amb ells, doncs, és no estar massa bé del cap.

És evident que la Xina no és una democràcia com les nostres, i que no s’hi respecten els drets humans, ni la llibertat d’expressió, etcètera i que reprimeixen durament les protestes de l’oposició. Però també és cert que són o seran aviat, vora dos bilions, pràcticament més del 25 % de la població mundial i ha de ser molt difícil governar tot allò, però pel bé de la humanitat serà millor que els isca bé. Jo he començat a estudiar xinès, amb una gramàtica llatina per a seminaristes xinesos, però l’edició és d’abans de la Revolució Cultural de Mao, i ignore si serà ortodoxa. Ja sé dir primum vivere, deinde philosophare: Xiān shēnghuó, hòu zhéxué.