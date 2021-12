Próximo a finalizar el año 2021 y en un contexto epidemiológico invernal de incremento de enfermedades infecciosas respiratorias, con una nueva ola por la variante ómicron, y una vacunación de la tercera dosis avanzando por Europa, se aprecia un lento crecimiento económico y aparecen signos de crisis social. Todo ello, según datos de la Organización Mundial de la Salud, inmersos en la crisis climática que permite que el 91 % de las personas en el mundo vivamos por encima de los límites establecidos como saludables de CO2 y NO2. Todos respirando, como podemos. La pandemia es un problema grave, pero coyuntural, aunque vaya a permanecer entre nosotros un tiempo largo; el problema más importante, estructural, es el cambio climático, de largo recorrido y ni lo frenamos, ni lo mitigamos; avanza.

Los países pobres de América Latina, de África, de Asia no progresan en la vacunación por carencia de dosis, de medios, y de logística; y mientras, numerosas instituciones internacionales presionan a la industria farmacéutica internacional, para que relaje su política de patentes y facilite la vacunación masiva a nivel mundial. La amenaza actual de la variante ómicron, muestra lo mucho que tienen que perder los países ricos por no facilitar dosis suficientes al resto del mundo. Algunos países ricos envían vacunas a los países pobres (COVAX) y una cuarta parte se pierden por falta de logística…No se oyen, ni se leen, ni se ven “las ayudas” del Banco Mundial, ni del Fondo Monetario Internacional (parece ser que son otros sus intereses). Estados Unidos y la Unión Europea lo estudian, lo valoran, lo planifican y lo deciden; pero el tiempo pasa muy rápido y el sufrimiento, la desigualdad, y la crisis sistémica se aceleran de forma inminente.

Hay numerosas opiniones europeas profesionales, políticas, e institucionales que señalan que, no habrá seguridad global sin solidaridad ciudadana e internacional, y bien sea a través de un reparto masivo de vacunas o por la liberación masiva de las patentes, se ha de actuar con urgencia y hacer que la ciencia comparta sus avances. La industria farmacéutica aprovecha el negocio de las vacunas, pero no hace actos humanitarios: las variantes víricas generan incertidumbre empresarial y el miedo multiplica sus beneficios. La ONU, la OMS, la UNICEF piden ayudas y poder llegar con las vacunas al confín de los lugares de nuestro planeta, para lograr cambiar la dinámica individualista de los países ricos y pasar a prácticas colectivas de solidaridad internacional hacia los países pobres. La Covid-19 representa una advertencia significativa sobre la crisis climática con la que nos toca convivir y transitar (el fracaso de la cumbre de Glasgow y de todas las anteriores, no incentiva las energías alternativas limpias) nos debe hacer pensar y actuar sobre cómo, cuándo, y para qué cambiar el actual modelo económico, social, laboral, sanitario y ecológico. Es posible que la vida humana sobreviva en el planeta con muchos condicionantes y muchas limitaciones, para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Humanos estamos todos en peligro de extinción. !! Hay que actuar ya ¡¡

Lideramos en Europa, las coberturas de las campañas de vacunación porque hay vacunas, hay calendario vacunal del adulto, hay infraestructuras de salud pública, hay concienciación ciudadana, hay vacunódromos, centros de salud y hospitales con toda su plantilla reforzada trabajando a destajo; todo ello dentro de una estrategia de vacunación que ha funcionado y se va adaptando a la realidad cambiante de la situación epidemiológica. Ya sabemos que la ausencia de un marco normativo y legislativo claro y ajustado a parámetros sanitarios, ha conducido a que diferentes tribunales dictaran resoluciones distintas e incluso antagónicas antes situaciones epidemiológicas similares; algunas han sido corregidas por el Tribunal Supremo, lo que ha demorado la puesta en marcha de las medidas de salud pública y ha contribuido a la confusión. Nos falta rapidez e instrumentos ágiles y eficaces de intervención ante situaciones cambiantes (que seguirán apareciendo: terremotos, inundaciones, explosiones químicas, erupciones volcánicas, escapes radioactivos, olas de calor/frío, y demás situaciones que generan alerta máxima).

Tras más de 20 meses de pandemia mundial por coronavirus, seis oleadas de contagios y cambios periódicos en las variantes, sabemos que el virus es un ejemplo de resistencia y adaptabilidad, y no debemos descartar ningún escenario; y es por ello que, debemos actuar y tomar la iniciativa legislativa, tecnológica y de recursos necesarios para afrontar cualquier emergencia sanitaria que exija una respuesta rápida: una, debemos explorar una legislación específica de emergencias que se desarrolle en lo previsto por la Ley de Salud Pública de 2011 (incumplida y sin desarrollo reglamentario en las comunidades autónomas); dos, la creación de la agencia de salud pública que todos los expertos reclaman (más allá de las alertas de del doctor Fernando Simón y su equipo; en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, en el verano de 2020, se dotó de cinco millones de euros, y la ministra Dña. Carolina Darías anunció que no se desarrollará antes del segundo semestre de 2022…); y tres, el desarrollo, dotación económica y extensión del plan de acción descrito como Marco Estratégico de la Atención Primaria y Comunitaria, que insta a las Comunidades Autónomas a reforzar las estructuras de vigilancia epidemiológica y el trabajo coordinado con los Equipos de Atención Primaria durante los próximos años.

Queda un largo camino para seguir salvando vidas, minimizar daños y secuelas, y conseguir mantener las medidas de autoprotección y autocuidado , y superar el 90 % de la vacunación de la población, para seguir disfrutando de los placeres de la vida que son muchos y variados, como todos hemos podido revivir en estos últimos años. Conciliar el respeto de las medidas de salud pública y transitar por la convivencia prudente con el virus, será la realidad del futuro próximo. Esperamos que en el inicio del próximo 2022 (ya recibidos los 10.000 millones de euros de la Unión Europea y aprobados los Presupuestos Generales del Estado), cada Comunidad Autónoma disponga de la hoja de ruta con las medidas y recursos necesarios, para responder con garantías y eficacia a cualquier alerta sanitaria; y sea en la próxima primavera, donde veamos los resultados de los planes de acción autonómicos, de cada Consejería de Sanidad, para conservar la salud del planeta, del único planeta que tenemos y donde necesitamos conciliar, transitar y vivir todos juntos.