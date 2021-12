La mentirosa

Son así. Miran el mundo desde lo alto, como si fueran gigantes y lo que hay abajo una cagadita de mosca. O menos que eso. Caminan con el cuello tieso, como si lo tuvieran empapado en almidón. Piensan que los tiempos, el de antes y el de ahora, les pertenecen. Se miran en el espejo y lo que ven no es una mancha más negra que el carbón sino la imagen de Dorian Gray falsamente embellecida por una arrogancia enfermiza, ridícula como sus costumbres domésticas, faltas de talento porque nunca han tenido que demostrar nada para encontrar un lugar en el mundo.

Son así. Salen a la calle y sus ojos pasan de largo de quienes necesitan algo para que la vida no sea un precipicio. Sólo viven para alimentarse entre ellos con una promiscuidad que apesta, con el bullicio de quienes han hecho de la existencia una fanfarria sin tiempos muertos, con la celebración indecente de las penas ajenas, con su cínica manera de convertir la verdad en una mentira detestable. Sí, mienten más que respiran y no les importa, saben que mentir les resulta gratis la mayoría de las veces. Por eso no cambian, por eso hacen lo que hacen y dicen lo que dicen. Por eso cada palabra que sale de su boca es como un latigazo cruel a la decencia. Les da igual que esa decencia esté llena de cicatrices, que huela mal, que tenga el sabor de una fruta pocha porque perdió su textura de tanto pasar de mano en mano en las juergas ostentosas de la tribu. De su tribu, digo, de la suya. Son las únicas reglas que respetan: las suyas, las que se imponen a sí mismos para dejar bien claro que lo suyo es un mundo aparte que nada tiene que ver con lo de afuera, con lo que no es su mundo, con lo que desprecian porque mirar desde arriba convierte todo lo de abajo en despreciable. A los demás sólo nos cabe, como escribe Vivian Gornick en Apegos feroces, un magnífico libro que estoy leyendo cuando escribo esta columna, «la abnegación cotidiana», quedarnos quietos admirando su elegancia cutre de mastines del dinero, la pose ensayada de quienes repiten como papagayos el papel que la historia de las clases sociales les ha reservado para humillar a los demás. Son así, payasos sin la nobleza de esos artistas circenses que nos llenan de vida con sus trompetas chirriantes, con sus trajes y zapatones de colorines, con esa bola en la nariz que es como la del helado de vainilla que me vuelve tarumba en los veranos.

El otro día leí en este periódico que la periodista valenciana Cristina Seguí había despotricado en redes sociales contra un restaurante de la ciudad de València. Lo ponía de vuelta y media porque, según ella, su comida era repugnante. No sé si esa mujer es periodista. Sí que sé que fue una de las fundadoras de Vox y que lideró ese partido en València hasta que lo dejó (no así sus propuestas políticas e ideológicas) en 2014. Igual los de Abascal y Monasterio le parecían unos flojos y unos cobardicas, igual fue eso lo que la distanció de sus antiguos correligionarios de extrema derecha. La respuesta de quienes dirigen el restaurante ha dado otra versión distinta a la expuesta por ella en las redes: no quiso mostrar el certificado Covid cuando ya era obligado ese requisito para acceder a algunos sitios en medio de esta terrorífica pandemia. El rebote de la mujer fue de campeonato. Y se inventó las razones de sus críticas gastronómicas. Sin que se le arrugara un pixel en la pantalla del móvil, sin que le temblara el pulso al teclear tan fríamente su venganza. Tiesa como un palo, como si todo su cuerpo estuviera empapado en almidón, orgullosa de formar parte de esa tribu que lo mira todo desde arriba, como si lo que hay abajo fuera sólo escoria para ser pisoteada.

A Cristina Seguí y su tribu los parieron para producir daño, para reírse de la verdad en lo que dicen o escriben, para andar por la vida con esos zancos que los convierten en gigantes con los pies no de madera noble sino de barro. Lo mismo que los de esa caterva de colegas suyos que por las redes siguieron a la jefa en los insultos al restaurante. No sé si es periodista, esa mujer. Sé que es fundadora de Vox y que no renuncia a sus orígenes clasistas y a sus soflamas reaccionarias. Y eso ya es saber mucho de ella. Aunque no la haya visto en mi vida, ni malditas las ganas que tengo de encontrármela con o sin pasaporte covid en ningún sitio. Como no me muevo por las redes, vaya desde esta columna, que tiene título de radionovela de antes, mi solidaridad con la gente de ese restaurante. Es lo que puedo hacer. Y lo hago.