De las crónicas de ultramar del siglo XVI, la más conocida es la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, del soldado-cronista Bernal Díaz del Castillo, datada en 1568, si bien su edición impresa fue publicada en 1632. Consulto la edición a cargo de Guillermo Serés, editada por la Real Academia Española en 2011. En esa crónica se relatan las jornadas de la conquista de imperio mexica por Hernán Cortés en 1521 contra Moctezuma frente a la crónica “oficial” redactada por Francisco López de Gómara previo encargo de Cortés, sobre el que Iván Vélez ha publicado un reciente libro en la editorial Encuentro titulado El mito de Cortés. Bernal resalta más a los soldados que participaron en la conquista que al líder. Se suele confundir esas crónicas al denominarlas sobre la conquista de México. Pero en aquella época México, como hoy lo conocemos, no existía.

El imperio mexica, cuya capital era Tenochtitlan, dominaba Mesoamérica y tenía sometidos a los pueblos indígenas asentados en esa zona, como los altépeti, zemploaltecas, totonacas y tlaxcaltecati. Dichos pueblos fueron decisivos para formar alianzas con los españoles contra los mexicas, antes aztecas, y ayudar a la expansión de estos en el territorio, sin cuyo concurso no hubiera sido posible.

Por eso, no se comprende la actual actitud de presidente mexicano reclamando que los españoles pidamos perdón por la conquista de México cuando fueron también otros pueblos indígenas de la zona los que ayudaron en esas guerras, sin duda cruentas como todas las guerras. Quizás la explicación sea sólo política. Y el perdón nunca debe ser objeto de moneda política sino de principio ético y moral.

Pero si había algo cruento y salvaje en la vida de esos pueblos indígenas eran sus prácticas rituales de sacrificios sacramentales a sus dioses con víctimas humanas. No voy a describir aquí en qué consistían para no herir la sensibilidad de los lectores. Sólo destacaré que se ofrecía a los dioses los cuerpos y almas de hombres, mujeres y niños, en cruel ofrenda de sus corazones y sangre para rendirles tributo y aplacar su ira.

Con la evangelización, esas prácticas religiosas desaparecieron. Si bien, observen que, paradójicamente, la religión católica que se iba extendiendo a través de las misiones evangelizadoras predicaba una doctrina donde el sacrificio del cuerpo y la sangre para la redención de los pecados seguía presente en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo. Donde la comunión consiste en comer su cuerpo (la hostia) y beber su sangre (el vino). Donde tenemos la Eucaristía. Lo que nos lleva a pensar que todas las religiones tanto las monoteístas (por ejemplo, la cristiana o la musulmana), como las politeístas, (así, en la antigua Grecia o Roma), están asentadas en esa extraña relación Dios/Dioses y Hombre, en la que el sacrificio del hombre a su Dios es existencial.

Dicho lo anterior, a la vista de las continuas violencias que padecemos en la actualidad, en especial, la violencia de género, cabe preguntarse si vivimos en una sociedad del sacrificio en la que se inmola sin piedad a las víctimas, mujeres y niños, a un Dios inmisericorde. En donde señorea sin tregua el generocidio. Palabra que no está en el diccionario de la RAE pero que fue utilizada por primera vez por Mary Anne Warren en 1985 en su libro Generocidio: Las implicaciones de la selección por sexo, entendiendo por tal la exterminación deliberada de personas de un sexo (o género) en particular.

Vicente Aleixandre, uno de nuestros grandes poetas del siglo XX, Premio Nobel de Literatura en 1977, en su libro Historia del corazón (1954) escribe en su primer poema titulado Como el vilano, lo siguiente: “Hermoso es el reino del amor,/pero triste es también./Porque el corazón del amante/triste es en las horas de soledad,/cuando a su lado mira los ojos queridos/que inaccesibles se posan en las nubes ligeras./Nació el amante para la dicha,/para la eterna propagación del amor,/que de su corazón se expande/para verterse sin término/ en el puro corazón de la amada entregada,/Pero la realidad de la vida,/la solicitación de las diarias horas,/la misma nube lejana, los sueños, el corto vuelo/inspirado del juvenil corazón que él ama,/todo conspira contra la perduración sin descanso/de la llama imposible (…)

Este fragmento poético nos puede servir para enmarcar una idea sobre la violencia de género en una de sus contextualizaciones de nuestro entorno cultural. Porque contextualizaciones tiene muchas. Que entiendo cristalizan en la dependencia patológica. Por ejemplo, del hombre hacia la mujer en fenómenos como la celopatía. O de la mujer hacia el hombre, por su dependencia económica, que le obliga a vivir lo que ha sido llamado “terrorismo doméstico” en el marco también de las denominadas “violencias económicas”.

En la cita poética anterior, me refiero a la dimensión, al parecer, imposible del amor. Y su necesaria aceptación o, como se desprende del poema, reconocimiento. Ya que, lo contrario, por desgracia, genera muchas de las acciones violentas contra la mujer, cuya erradicación, sin duda, también es cultural más que jurídico-penal. ¿Está todo imposible?

La reivindicación del papel de la mujer en el mundo no sólo debe ser patrimonio del feminismo, que lo es, sino también de toda la sociedad. Porque, en definitiva, se trata de una lucha de todos por valores universales y constitucionales como la igualdad y la libertad.

En la actualidad, por desgracia, el feminismo sigue moviéndose entre alguna hipérbole y cierto desprecio por lo que conviene centrar el debate en la universalidad de su reivindicación que permite trascender a todo el género humano su movimiento hasta llegado el día en que su razón de ser decaiga porque, afortunadamente, la igualdad entre hombres y mujeres no sea una quimera sino una realidad en todos los órdenes de la vida.

Obsérvese que cuando la legislación utiliza la expresión violencia de género se refiere a violencia contra la mujer, diferenciándola de violencia doméstica, expresión esta última que era utilizada con mayor profusión para referirse a la violencia en el seno familiar, donde principalmente las víctimas son las mujeres y los menores. Así también se distingue en el Convenio de Estambul (2011) entre violencia de género y violencia doméstica.

De esta forma, si bien el género tanto es masculino como femenino, en la legislación que quedado reducido al femenino equiparándose su expresión como género femenino y no comprendiendo el masculino. Es decir, cuando se dice género se dice mujer. Por eso, me pregunto si estamos ante un generocidio, ampliando la acepción original de ese término utilizado por Mary Anne Warren que abarcaba tanto a hombres como mujeres al referirse la exterminación deliberada de personas de un sexo (o género) en particular.

Para finalizar también con literatura, como hice al inicio de estas reflexiones, quisiera referirme al libro de la escritora, filóloga y antropóloga Mado Martínez titulado Putas, brujas y locas, editorial Algaida (2021). Según la reseña del libro realizada por la propia editorial “Putas, brujas y locas es el apelativo con el que la historia oficial ha descrito a las mujeres que desafiaron las convenciones en la Edad Moderna, una época de prodigios y profunda crisis con tan pocas posibilidades de supervivencia que para salir adelante fue necesario explotar la creatividad al máximo y hacer de la picaresca el estilo de vida”

En el libro se relata la vida contracorriente de la almiranta Isabel Barreto lideró la expedición a las Islas Salomón con mano de hierro y ayuda de la horca contra todos aquellos que se atrevieran a contrariarla; la esclava morisca Elena de Céspedes fue la primera mujer cirujano, amén de soldado, pero también la primera en casarse con otra mujer; una profetisa llamada Lucrecia de León hizo tambalear el reinado de los Austrias poniendo a Felipe II contra las cuerdas de sus vaticinios, más precisos y polémicos que los de cualquier Nostradamus; la adelantada Mencía de Calderón cruzó los mares y atravesó mil seiscientos kilómetros de selva con una caravana de mujeres casaderas durante seis largos años plagados de incidentes y aventuras, hasta llegar a su destino en tierras del Nuevo Mundo. Estas y otras mujeres como las prostitutas del burdel de Valencia, la encantadora de lobos Ana María la lobera, la monja alférez Catalina de Erauso, la conquistadora de Chile Inés Suárez, la india Malinche que abrió las puertas de México a Hernán Cortes, la monstrua de Avilés o las brujas de Zugarramurdi”

Historias donde la desigualdad estructural derivada de su condición de mujeres queda patente pero también la valentía e inteligencia de esas mujeres para luchar contra una discriminación histórica casi ancestral. Valentía e inteligencia que debemos tener todos para erradicar desde la perspectiva de género una discriminación, que no sólo lesiona a las mujeres sino a cualquier ser humano, nacido para ser libre y que libre debe seguir siéndolo hasta el fin de sus días.

Como dijo Epicteto (55-135) “Los dioses me han dado la libertad y no desconozco sus mandamientos. Nadie, por consiguiente, podrá reducirme a la esclavitud porque tengo el libertador que me hace falta y los jueces que necesito”.