Estem immersos en una acceleració de la crisi ambiental amb el canvi climàtic i la pandèmia de la Covid. En eixe context, sobri un debat sobre la connexió de la V-60 amb l’AP-7, allà a la Safor.

En Europa s’estan prenent mesures per tal d’aconseguir una veritable mobilitat sostenible a les societats del segle XXI. Dos exemples. A Àustria, per l’equivalent del que a Espanya serien uns 350 €, es pot viatjar amb l’anomenat «bitllet climàtic» i al llarg de tot l’any, per tot el país amb tots els mitjans de transports. A França es subvenciona amb 2.500 € la compra d’una bici elèctrica, a canvi de donar de baixa un cotxe de molts anys. Al nostre país, per contra, es pretén prolongar la CV-60 fins a l’AP-7. Continuen vostès emprant el cotxe privat cada dia per anar a treballar i de compres, que la Generalitat Valenciana continuarà construint totes les carreteres que facen falta. Esta nova obra implica, en definitiva, seguir apostant per una mobilitat insostenible, en què el canvi climàtic és un fet inqüestionable i dramàtic. I la pèrdua de biodiversitat, la principal causa de la pandèmia de la Covid.

Este accés a la Safor des de la Vall d’Albaida es congestiona cada dia en hores punta per motius laborals. Per tant, estes retencions suposen no més del 20 % del temps d’ús de la V-60.

Per què no pensar en alternatives que no impliquen la prolongació d’aquesta carretera. Amb el cost que té esta obra —a costa, per cert, de fertilíssimes terres d’horta tradicionals— es poden estudiar altres alternatives. Amb eixos diners (i poc més) es podria executar una malla ciclista i per a vianants que connectés la ciutat de Gandia i la resta de pobles de la Safor pobles entre ells, i a la vegada amb els polígons industrials i grans superfícies comercials. En la línia i el context de la Xarxa Autonòmica No Motoritzada que vostès van presentar fa uns pocs anys. En aquest sentit, l’execució de, posem per cas, la Via Verda dels Serpis, es veuria reforçada i doblement justificada. I no estaria esta Via Verda com ara, una infraestructura infrautilitzada i amb poc servei real per a la mobilitat quotidiana. Amb aquesta malla o xarxa ciclista comarcal es podria convidar, suggerir i animar els treballadors i treballadores de tots els polígons industrials i pobles, que anaren molts dies a treballar amb bici de manera segura i amb estatus social. D’aquesta manera es contribuiria a descongestionar la V-60 i no es faria necessària la prolongació projectada.

A vostè li pot semblar una utopia, però no ho és. Els intents dels últims anys pandèmics de convidar a la ciutadania a desplaçar-se al treball amb bici o a peu pel territori valencià per part de les institucions públiques no quallen perquè no s’han executat seriosos projectes de xarxes de viaris no motoritzats comarcals com el que li estic suggerint par a la comarca de la Safor. De ben segur que la xarxa de carrils bici que connectara tot amb tot animaria molts treballadors a fer ús de la bicicleta, en combinació amb la millora del servei de rodalies de RENFE.

Pense vostè, conseller Arcadi España, que continuar amb el model de desplaçament actual amb el cotxe privat per anar cada dia a la feina, en menudes àrees metropolitanes com la de Gandia, ens porta a una espiral de mobilitat suïcida, la qual anima a continuar promovent nous assentaments de poblament dispersos, com les desenes d’urbanitzacions que ja coneixem sense accés a centres nodals de transport públic que, a més a més, no compten amb xarxes de carrils bici que connecten tots els pobles entre ells.

Amb els diners que es dilapidaran en esta prolongació de la V-60, a més d’apostar per la xarxa per a bicicletes, es podria negociar una rebaixa de preu de les línies de Renfe de rodalies i d’autobusos comarcals per a desplaçaments per motius laborals. De ben segur que la combinació de les dues ofertes faria minvar la quantitat de cotxes privats i podria ajudar a no fer necessària esta obra de connexió de la V-60 amb l’AP-7, tal com està hui projectada.

Vostè hauria de reflexionar si amb aquesta actuació de prolongació de la V-60 es pot contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic i l’estrès de la població. A més, no li sembla que ja hi ha prou ciment i quitrà per carreteres i autopistes, amb les seues ampliacions insostenibles, que portaran a la disminució de la superfície d’horta a terres agrícoles sagrades com les de La Safor?

Sàpiga el conseller que la societat actual està ja demanant infraestructures no motoritzades per a deixar els cotxes a casa i anar a treballar amb transport públic, amb bici i a peu! Amb les bicis elèctriques de pedaleig assistit, juntament amb la baixada de preu de les línies de rodalies de RENFE per als desplaçaments laborals, no caldria esta obra. I si a més a més s’executés el tram de ferrocarril de Gandia a Dénia, bé que canviaria la mobilitat a la Safor.

Si estan movent-se de manera més sostenible la ciutadania europea, per què no podem fer-ho nosaltres? Conseller, no tire endavant el projecte de la V-60, tal como està projectada, permetent-nos així somiar en una mobilitat veritablement sostenible i més humana. Gràcies per la seua atenció!