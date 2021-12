Releo estos días entre puentes y festivos las memorias de Stefan Zweig, El món d’ahir ( El mundo de ayer en la edición en español) que el escritor austriaco acompañó del subtitulo «memorias de un europeo» poniendo punto final, como si se tratara de un testamento literario, a su trayectoria como escritor y autor de éxito. Stefan Zweig entregó el manuscrito a su editor un día antes de suicidarse con su mujer el 22 de febrero de 1942 en la ciudad brasileña de Petropolis donde vivía exiliado. Había comenzado a escribirlo en 1934 en pleno ascenso del Nazismo. La primera edición del libro no verá la luz hasta 1944. Sobra decir que desde su publicación las memorias no han dejado de suscitar entusiastas adhesiones por parte de críticos y lectores y hasta han dado lugar a diversas adaptaciones teatrales. Entre los últimos fuegos de artificio de un siglo XIX con un imperio austrohúngaro en descomposición bajo la máscara de una arquitectura pomposa a ritmo de vals y el esplendor cultural de una Viena donde coinciden el psicoanálisis de Sigmund Freud y la dramaturgia escandalosa de Arthur Schnitzler, Zweig, en su condición de escritor, judío, pacifista, humanista y hombre de cultura testimonia en primera persona las esperanzas y derrotas de una Europa atravesada por las dos grandes guerras mundiales. El advenimiento de un nuevo siglo entre la esperanza y la oscuridad. El relato confesional de un hombre que contempla una Europa que transita irremediablemente del esplendor a la catástrofe.

Como hombre visionario , Zweig anunció – y presenció en las calles -el auge de los totalitarismos en un continente europeo que en otro tiempo había sido territorio común donde las ideas fluían y se proyectaban libremente. Como escritor, con el ascenso al poder del Nazismo, pasó a ser un autor proscrito mientras sus obras eran quemadas en público. Zweig observará con amargura el fracaso de la construcción de una identidad europea sacudida por los movimientos nacionalistas y el totalitarismo. La agudeza de la visión del escritor austriaco nos traslada de aquel «mundo de ayer» a nuestro mundo de hoy, donde muchos de los postulados, temores y observaciones críticas de Zweig se nos vuelven a revelar en primera línea. Como recién sacados del horno literario. El mundo de ayer resuena inevitablemente en nuestro mundo de hoy de los Donald Trump, Jair Bolsonaro, Vladimir Putin, Viktor Orban y compañía. Entre los capítulos más impactantes se encuentra la descripción de una Austria derrotada y hundida económicamente después de la Primera Guerra Mundial que ve con horror el retorno de sus soldados, pobres y hambrientos a sus pueblos y ciudades mientras la codicia de otros trata de sacar provecho de la situación y las miserias de la vida cotidiana. Zweig relata con un punto de humor cómo en las casas de algunos campesinos de Salzburgo te podías encontrar con toda una biblioteca de estilo rococó llena de libros franceses encuadernados en piel o en el recibidor la estatua de la figura de un Buda, producto de las transacciones y el mercado negro imperante. A pesar de toda la tristeza y la amargura con que Zweig narra la desaparición de un mundo, el mundo de la cultura y las libertades donde se había formado, hay en él como un aliento de esperanza de cara a las futuras generaciones, la afirmación por encima de todo de un espíritu libre que no se dejó confinar por las fronteras.

Estos días se celebra en el Museo del Diseño de Londres una gran exposición dedicada al diseñador, empresario y filántropo, entre otras muchas cosas, Terence Conran, creador de Habitat, la cadena de tiendas de muebles y objetos que revolucionó la vida cotidiana y popularizó el diseño. A Terence Conran se le deben, entre otros descubrimientos, la introducción del wok, esta sartén oriental en nuestras cocinas y el edredón nórdico, una pieza de la cual se enorgullecía ya que según él había ayudado a la revolución sexual de los años setenta. Terence Conran ( 1931-2020) colaboró en la transformación de una Gran Bretaña todavía bajo la austeridad de la postguerra a la modernidad de los años sesenta y la cultura pop. El mismo año que inauguraba su primera tienda Habitat en Londres, en 1964, los Beatles viajaban por primera vez a los Estados Unidos estallando la beatlemanía al otro lado del Atlántico. Los empleados de Habitat serán uniformados por la diseñadora Mary Quant, las promotora de la minifalda. Uno de los grandes hallazgos de Conran fueron los catálogos de Habitat que ofrecían al público todo el universo Habitat al completo. «La gente no sabe lo que quiere hasta que no se lo ofreces» le gustaba repetir. Otro de los aciertos de Habitat y del modelo de tienda de diseño de Conran será su transversalidad, este término hoy en días en boca de todos o casi todos. Por sus tiendas pasa toda clase de público, desde la aristocracia a la bohemia dorada y las clases populares ya fuera para comprar una tetera de tres libras, una alfombra importada de Katmandú o un sillón del diseñador americano Charles Eames. Ahora que Valencia será la próxima capital mundial del diseño el próximo año no está mal recordar al hombre que casi inventó el diseño.