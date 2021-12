El futuro de la Humanidad está en las ciudades de todos los tamaños. Las ciudades presentan muchos atractivos para las personas de todas las edades y condiciones. Pero, no cabe duda de que es necesario introducir algunos cambios en el gobierno local y en las relaciones de los poderes locales con los ciudadanos que, en la mayoría de casos, se encuentran ancladas en el último tercio del siglo XX. Nos referimos a la necesidad de que las ciudades sean inteligentes, participativas y transparentes.

En el ámbito local se pueden practicar, con mayor intensidad que en los niveles autonómico o estatal, los nuevos paradigmas antes mencionados que caracterizan a las sociedades democráticas más avanzadas. Pero la transformación de las entidades locales exigirá esfuerzos considerables en muchas direcciones. Los cambios no se producirán sin un esfuerzo público que se vea acompañado por la colaboración de la iniciativa privada. La asociación de lo público y lo privado, derribando viejos perjuicios, será imprescindible para que las ciudades generen la adhesión y la complicidad de los ciudadanos que ahora es escasa.

En la actualidad comienza a hacerse luz sobre lo que deben entenderse por ciudades inteligentes, las smart cities, apelativo que se ha aplicado sin rigor o con cierta anticipación a algunas ciudades occidentales. Para que pueda hablarse de ciudades inteligentes es necesario que las administraciones que las rigen utilicen de manera masiva las nuevas tecnologías en el ejercicio de sus competencias, que se relacionen con los ciudadanos mediante medios electrónicos y que faciliten a los ciudadanos el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones locales, y que igualmente faciliten las relaciones electrónicas entre los ciudadanos y los servicios públicos y privados.

La aplicación de las nuevas tecnologías a las ciudades y, en particular, al ejercicio de las competencias locales puede traer como consecuencia una mayor eficacia y eficiencia pública y privada, como se demuestra en los ejemplos más avanzados de ciudad-inteligente que se están dando en los Estados nórdicos y en algunos asiáticos del que es ejemplo paradigmático la ciudad de Songdo en Corea del Sur.

En primer lugar se trataría de aplicar y desarrollar el mandato que figura en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones publicas en dos vertientes. Por una parte, el uso con carácter exclusivo de medios electrónicos en las relaciones interadministrativas, con supresión del papel. Por otra parte, facilitar a los ciudadanos su relación con la administración local mediante medios electrónicos, sin desplazarse de sus domicilios, o de los lugares en que trabajan. Las posibilidades que proporcionan las nuevas tecnologías son extraordinarias: Generalizar el pago de los tributos locales a través de Internet; facilitar a los ciudadanos tarjetas inteligentes para utilizar aparcamientos y servicios de transporte urbano; poder dirigir quejas y realizar un largo etcétera de gestiones que hoy exigen presencialidad. Y en el caso de que los ciudadanos no manejen los medios electrónicos crear, como prevé la ley antes citada, oficinas para que los ciudadanos puedan llevar a cabo en ellas todas las gestiones municipales auxiliados por empleados públicos o mediante la colaboración de empresas privadas.

Pero, además, una ciudad inteligente supone ir más allá de modificar el modo de organizar las propias administraciones locales y las relaciones de los ciudadanos con ellas. Las ciudades inteligentes deben facilitan a los ciudadanos y a las empresas sus mutuas relaciones y las relaciones con el exterior, convirtiendo a las ciudades en auténticos motores del progreso. Esta vertiente no tiene límites. Todo depende de la imaginación de los que ocupen cargos de responsabilidad.

En segundo lugar, el procedimiento más eficaz para que los ciudadanos de una ciudad se sientan los propietarios de la misma consiste en permitir su participación, de manera efectiva, en la elaboración de las normas municipales y en la gestión pública. La participación en la elaboración de las normas está prevista en la Ley 39/2015 antes citada y en la legislación de régimen local. La participación de los ciudadanos en la elaboración de la normativa local permite impulsar la creación de asociaciones diferentes a las que conocemos en la actualidad, asociaciones por sectores de interés (en medio ambiente, en movilidad, etc.), lo que no significa marginar a las asociaciones de vecinos que tienen también su nicho en las nuevas ciudades inteligentes. Tampoco debe descuidarse la consulta directa a los ciudadanos mediante consultas populares sobre normas relevantes que les afecten directamente. Y no es menos conveniente la participación de los ciudadanos en la gestión misma de las ciudades. Un procedimiento bien sencillo es el de consultar a los vecinos sobre las prioridades presupuestarias.

En tercer lugar los ayuntamientos de las ciudades deben ser mucho más transparentes. Deben ser transparentes las agendas de trabajo de alcaldes y concejales, los proyectos de toda naturaleza que los ayuntamientos se proponen emprender, posibilitando que los ciudadanos puedan ver todo lo que sucede en los ayuntamientos, como si éstos tuvieran el techo de cristal, lo que en la actualidad no sucede. La mayoría de las páginas web de los ayuntamientos, salvo algunas excepciones, son deficientes o muy deficientes.

Para dar pasos decisivos en la dirección que indicamos es necesaria además de voluntad política una importante inyección financiera a los entes locales, que han sido y siguen siendo los grandes olvidados desde que se promulgara la Constitución. Uno de los destinos más rentables, económica y socialmente, de los fondos europeos extraordinarios que durante algunos años llegarán a España, debiera ser la modernización de nuestras administraciones locales. La Federación de Municipios y Provincias tiene la gran oportunidad de presentar un gran plan de ciudades inteligentes, participativas y transparentes en que se preste una atención especial a los miles de pequeños municipios españoles que no tienen capacidad para poder elaborar un plan de transformación que, pese a su tamaño, las convierta en ciudades inteligentes.

Acercándonos a las navidades ésta es la primera carta que dirigimos a nuestros políticos, a los que imaginamos vestidos de reyes magos de oriente.