Anava a esclatar la primavera del 2020, les mascletades havien començat a omplir de soroll la plaça major de València i l’aire ja començava a fer olor a bunyols. Sobtadament un mal desconegut comença a omplir els hospitals amb uns malats que ningú sabia com medicar i les fulles del registre de defuncions amb una immensa cua de noms. Temerosos i obedients al que ens aconsellaven les autoritats sanitàries ens vam avesar a tapar-nos els somriures amb una carasseta, a rentar-nos les mans més que habitualment, i, fins i tot, a quedar-nos confinats a casa i a oblidar les besades i abraçades. Tot esperant que arribés el manà, mèdic que no bíblic, del remei en forma de vacuna. I, per primera vegada en la vida, molts vam veure com es suspenien les Falles, les Fogueres, i les festes majors de pobles i ciutats, i els partits de futbol eren a porta tancada mentre els gremis de la hostaleria, el cines i els teatres patien la manca de públic i limitacions d’aforament.

Alguns començàvem a veure com la mala bestia del virus ens anava deixant sense amics, parents i coneguts sense poder dir-los el darrer adéu mentre altres persones del nostre entorn lluitaven contra la mort al llit d’una UCI. I pensàvem que el mal passaria, que amb el pas de les setmanes podríem tornar a una vida que ja no seria tan normal. El virus ens ha fet canviar els costums, ara, alguns, per precaució, fugim de les aglomeracions, el vermut diari al bar ens hem acostumat a fer-lo a casa, amb els amics ens comuniquem via Skype. Molta gent s’ha acostumat a teletreballar, altres ja ho fèiem. Els que hem actuat d’aquesta manera, generalment, no ho hem fet per por, sinó per respecte als demés. Ningú està lliure d’encomanar-se el virus ni d’encomanar-lo als demés, per això sempre hem fet us dels mitjans de prevenció: carasseta, distància i rentada de mans. I quan va arribar el moment ens vam vacunar sense fer ni fer-nos preguntes.

Altres, es la seua llibertat, van obviar aquestes mesures, alguns han acabat a la UCI i altres al cementeri, dins de la seva llibertat ells van triar. I altres negacionistes, moltes vegades per ignorància, s’han constituït en adalils de la llibertat sense pensar que la seua llibertat acaba on xoca contra la dels demés a no ser encomanats per una malaltia on, moltes vegades, el portador ignora ser-ho. Tampoc els Governs, tots, el Central i els de les CC.AA. han fet les coses ben fetes i amb trellat. Han anat pegant pals de cec en busca de la salvació, no se si de la salut dels votants, o dels seus escons. A més a més també aquí els jutges han volgut ficar cullerada, i el que era legal i constitucional, segons ells, a uns territoris en altres atacava els drets fonamentals del personal. Ens hem trobat amb un cos judicial que, a més a més de fer política des de les seues poltrones, també volen esmenar la plana, no sols als polítics, sinó també als experts en medicina.

Finalment, amb l’excusa de tindre que mostrar un passaport de vacunació per anar a fer-se una canya de cervesa els negacionistes s’han llençat al carrer embolicats en la sagrada paraula llibertat. A València els convocants de la manifestació van ser unes organitzacions gairebé desconegudes i amb una forta olor a extremisme de dretes, entre elles «Policia por la Libertad», nom que es tot un oxímoron, o «Familias por la Verdad», una organització Pro-vida, es a dir antiavortista. Sense cap vergonya recorrien el centre de la ciutat, insultant als mitjans de comunicació, amb pancartes que deien «No al pase nazi» i «Vacuna mata».

Que Déu els agafe confessats si per inconscients arriben a la UCI.