“La trasparencia, todo esto, es un camino largo y por eso sigo haciendo el papel de Ciskar, para demostrar que todavía hay, no digo corrupción, pero problemas en el mundillo del arte” afirma el cofundador de la Erreria (House of Bent), el escocés Graham Bell Tornado.

“La sociedad general no tiene voz, solamente son los académicos y la gente que han nombrado desde el IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno)”. Declara el artista multidisciplinar queer, vocal de la asociación AVVAC (Artistas Visuales de Valencia, Alicante y Castellón). Bell Tornado empezó parodiando a Consuelo Císcar en el año dos mil doce, “cuando ella estaba en el poder”. “Cuando hicieron la fiesta para celebrar su dimisión me invitaron a hablar en el IVAM, ¡ocupamos el IVAM de manera legal!”. Con esta versión punky y drag de la política del PP, interpretaría el spot sobre las IV Jornadas de Profesionalización de las Artes Visuales organizadas por la mencionada asociación sin ánimo de lucro. Traje chaqueta color hueso, camisa negra, broche en la solapa y una peluca identificativa de dicha exdirectora del IVAM, sirvieron para denunciar: “Estamos hartes de ser juzgades, mal pagades, comisariades y rechazades. Juntes podem transformar tot”.

“Normalmente la mayoría de gente cuando compra obra o cuando expone no hace un contrato, muchas veces hasta instituciones” comenta Rafael Tormo i Cuenca coordinador general de AVVAC. Tormo puede vanagloriarse de ser, excepcionalmente, un artista que vive de su producción. ¿Cuántas personas dedicadas al arte lo logran?

“Una de las necesidades estructurales del sector es el contrato”. “Por ejemplo se contrata una obra de teatro y esa obra de teatro tiene un seguro, tiene una nómina, una serie de retribuciones a nivel de honorarios”, por el contrario “la mayoría de las veces en el mundo del arte no pasa lo mismo”.

¿Dónde el tan cacareado Código de Buenas Prácticas? ¿Por qué si no se cumple el dinero se lo quedan igualmente los negocios receptores? ¿Realmente se siente que algunas cosas cambian en el mundo del arte? ¿Por qué ciertas galerías no hacen contratos? ¿Por qué las artes visuales han sufrido una merma en el presupuesto institucional? “Es como un embudo y parece ser que los que están en la punta del embudo son los que ganan un montón y el resto nada” afirma Tormo.

“¡Contrato, reconocimiento social, promoción, educación y difusión de lo que son las prácticas artísticas!” es lo pertinentemente exigido. ¿Por qué el arte no llega a toda la sociedad, a la educación? “El arte no puede estar reducido a museos y galerías, que la gente se dé cuenta de la necesidad de la práctica” sigue puntualizando Tormo.

Artes visuales finalmente se desligaron de patrimonio.

AVVAC es una de las asociaciones culturales, en el ámbito artístico, con mayor número de personas asociadas, “casi estamos llegando a las trescientas, me gustaría a mí saber cuántos asociados y asociadas tienen otras asociaciones al respecto”. Ligada a su vez a otras del estado español también lo está a la Unión de Artistas Contemporáneos de España. “Con ellas tenemos interlocución directa con el Ministerio de Cultura, ante la legislación y ante la sociedad”, generando músculo para “posibilitar gestión”. “¡La unión entre artistas existe!” esgrime rotundamente Tormo

Desuniendo, liquidando disidencias artísticas, sobornando criterios, truncando herramientas de expresión, empobreciendo, la cultura se convierte en espejismo.

Emilio Gallego como coordinador adjunto, Carolina Cuenca, Alfonso Legaz, Salomé Rodríguez, Rafael Alguer, Javier Cañadas y Empar Boix forman parte de este equipo dispuesto a batallar por la claridad en el ambiente artístico, alzando la voz contra la industrialización y manejos de explotación artística.

“Los políticos responden a números” en función de tal premisa comentada por Bell Tornado se realiza campaña para sumar inscripciones. “Lo más importante para el sector es la profesionalización, muchos y muchas no tenemos contratos, no nos pagan bien, es un problema que estamos tratando de cambiar”. Coordinando los reconocimientos otorgados y conduciendo la clausura de las jornadas en el Centre Octubre de Cultura Contemporánea de Valencia, Bell Tornado volvió a presentarse como “la Ciskar” mutada de “seria directora de museos” a DJ intérprete de un aclaratorio rap: “A dedo, a, a, a dedo. A dedo directores. A dedo comisaries. A dedo, a dedo. A dedo proyectos. A dedo contratos. A dedo, a, a, a dedo”. Estribillo que en inglés jugaba con los términos “cis” (sexo biológico y género coincidentes) y “car”, “estoy en contra de los coches como objeto personal, es antiecológico”.

Treinta y tres por ciento institucional, treinta y tres por ciento sociedad civil y treinta y cuatro por ciento personas expertas tienen en sus manos el que todo aparente ser correcto. Aquí las matemáticas juegan a favor de quien rige. ¿Quién selecciona a ese treinta y cuatro por ciento de especialistas? ¿Quién señala dónde ha de invertir la Generalitat Valenciana y otros organismos? No hay más que echar un vistazo por encima a listados seleccionados de inversión en obra, actividades, cursos, ayudas y premios para encontrar vacíos notables y reincidencias, más o menos, solapadas. ¿Por qué no se multiplica el interés por la adquisición de creaciones sin nombre propio, género y locales? Asociaciones de artistas se van posicionando como dispositivo en deliberaciones sobre compras institucionales de arte no cediendo un milímetro en su chinchosa presión por la trasparencia. ¿Quién examinará cada letra pequeña en el Estatuto del Artista antes de que, como en otros casos, se dé por hecho todo?

“De la facultad de Bellas Artes salen trescientos licenciados y licenciadas en Bellas Artes todos los años, eso no quiere decir que todos y todas vayan a ser artistas” arguye el también comisario artístico Tormo, nacido en Beneixida. “Es algo consustancial al ser la expresión artística, la práctica artística es algo que está en el espacio público, tenemos que descubrir esos nuevos lugares” añade.

“Cada vez que efectuamos un gesto gráfico, cada trazo que elaboramos con nuestra caligrafía, cada mancha que ejecutamos sobre papel o lienzo, cada fotografía o video registrado, cada diseño planteado en software, todo ello nos aporta conocimiento sobre nosotros mismos, añade contenidos sobre nuestra relación con los demás y, además de servirnos para comunicar, permite reconocernos en nuestra propia huella” escribe Ricard Huerta, catedrático de Educación Artística en la Universidad de Valencia, en su libro La imagen como experiencia. Museari, museo online (queer art) creado por Germán Navarro y el citado Huerta fue una de las nominaciones en estos reconocimientos AVVAC.

Cualquier mercado sometido a la suficiente manipulación e intriga sube o baja la cotización del producto a razón de poderosos intereses. En el arte pasa exactamente lo mismo. Merced a elitistas e impenetrables círculos de negocio donde los tráficos y blanqueamientos de capital están a la orden del día, el arte fluctúa.

Pintura, escultura, fotografía, gravado, dibujo, instalaciones, videos, performance, arte electrónico y otras muchas especialidades contribuyen al Producto Interior Bruto (PIB) nacional de manera relevante.

“Un nuevo orden visual establece una cartografía de dominación, donde espectáculo y deseo se amalgaman”, escribe el artista visual y escritor Antón Patiño en un ensayo citado por Huerta.

Acceso gratuito a museos. Asesoramiento legal. (Imprescindible en un mundillo de abusos y despropósitos). Promoción y difusión. (Inclusión práctica en planes educacionales). Defensa de los derechos y profesionalización de artistas. (¡Basta ya de anonimato y trabajar gratis!). Cursos y talleres de formación. (“El arte no es más que el reflejo de la sociedad. El arte representa un momento de la evolución psíquica del hombre, aislado o en grupo” escribiría Jaques A. Maudit).

¡Artistas convertidos en machacas!

¿Hasta cuándo luchar desaforadamente por entrar en el círculo de becas, residencias o premios cuando no se cuenta con el conveniente empujoncito?

Rampova por Trayectoria, Capella de l´Antic Asil d´Alcoi como espacio artístico, El Temps dels Arts en el apartado de medios de comunicación y el colectivo ideadestroyingmuros obtuvieron la correspondiente distinción, obra del artista Rafael Alguer, en la gala de una asociación con trece años con forma jurídica.

“Me gustaría hacer un homenaje expositivo a Rampova porque creo que su obra necesita ser vista y entendida en toda su pluralidad, era un artista muy polifacético y completo, también tengo otro proyecto personal que es para hacer un coro queer, que va a ser un coro un poco punky y queer”, anticipa Bell Tornado quien mantiene activa la reivindicación del “ecologismo transfeminismo”, uno de sus intereses personales.

“Al revés de lo que dice el lema de la Real Academia de los Borbones y de Eva Sannum, ni limpias ni fijas ni das esplendor. En vez de limpiar a base de poner purpurina encima del estiércol, despejas el panorama quitándoles los oropeles, esos oropeles de medio céntimo de eurocorrección que los bienpensantes (que no piensan) se autoatribuyen”, leía Miquel Alamar en mil novecientos noventa y nueve en honor a Rampova, “icono y activista maritransbollo”.