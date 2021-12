El primer AVE Madrid-Sevilla farà 30 anys en pocs mesos. Fou la guinda per a la inauguració de l’Exposició Universal en la ciutat natal dels aleshores manaires F. González i A. Guerra. Quina coincidència. Si Barcelona tenia els Jocs Olímpics, Sevilla no podia ser menys. Sense importar-los el malbaratament que va significar tot això... I després d’haver-ne construït més de 3.000 Km –extensió només superada per la Xina–, i d’haver-hi gastat prop d’un 10% del PIB –quasi 100.000 M€–, el govern actual vol construir-ne el trajecte València-Castelló.

Durant les darreres tres dècades, l’AVE ha suposat la ruïna i l’enganyifa més escandalosa de la història recent. Un mitjà de transport dissenyat per a una minoria –que només és usat pel 3’8 de la població–, i que ha anat xuplant la major part del pressupost de les inversions ferroviàries. Que ha provocat la degradació del tren convencional de manera planificada, amb el col·lapse i l’abandó de les rodalies. Sense anar més lluny, en l´últim mes, se n’han suprimit prop de 100 trens amb eixida o destinació a València. A més, s’ha anat reduint el transport de mercaderies –situant-lo a la cua d’Europa– en benefici d’un model molt contaminant, com és el dels camions per carretera...

La construcció de l’AVE València-Castelló podria convertir-se en una veritable catàstrofe econòmica i ambiental si ens atenem a les propostes presentades pel Ministeri de Transports. Suposaria un atemptat contra la riquesa agrícola de l’Horta Nord, un espai protegit per llei que no s’hauria de vulnerar. Fragmentaria més el territori i els hàbitats amb un efecte barrera i una destrucció irreparable. I crearia una nova bombolla d’infraestructures impregnada de les acostumades corrupteles i dels habituals sobrecostos.

Per tot això, el col·lectiu Per l’Horta, la CGT, L’Associació d’Usuàries del Tren Valencià i la plataforma Indignats amb Renfe han presentat al·legacions per exigir la retirada d’un projecte que suposaria destruir desenes de milers de m2 de terres fèrtils; l’empitjorament del servei de rodalies amb l’increment de la mobilitat més insostenible de totes: la del cotxe; l’augment de l’impacte ambiental i la pressió automobilística sobre la ciutat de València; la perpetuació del transport de mercaderies per carretera i la imposició d’una manera d’actuar sense transparència ni participació.

Sembla que els governs espanyols, tant se val quins partits els integren, practiquen una doble moral: ens diuen que estem en un moment de crisi ambiental sense precedents i, alhora, segueixen proposant actuacions que ens enfonsen més en el pou de la insostenibilitat. Les alternatives han de ser participatives i han de respondre als interessos de la majoria. I això suposa repensar la situació actual del ferrocarril i de la mobilitat al País Valencià. Sobretot, millorar-ne totes les xarxes de rodalies, modernitzar-les i eixamplar-les. Així com implementar un transport públic urbà eficient, amb l’ampliació del metro, del tramvia i del tren, que puga cobrir tota l’àrea metropolitana –les poblacions i els polígons industrials–, amb un servei que done satisfacció a totes les necessitats de la ciutadania de manera definitiva.