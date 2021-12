Demà s’acompliran quatre dècades de la defunció de Manuel Sanchis Guarner (1911-1981), pare de la filologia valenciana moderna. I un dels intel·lectuals més admirats i venerats no sols als territoris de l’antiga Corona d’Aragó, sinó també en tot l’àmbit l’hispànic.

Durant els darrers anys de vida, Sanchis Guarner fou víctima de tal quantitat d’atacs extremistes –amenaces telefòniques i per correu, insults, pintades, dos atemptats amb bomba...– que, probablement, va morir de manera prematura a causa del patiment físic i psíquic que li provocà la reiteració de tanta violència. Amb tot, va aconseguir no deixar-se intimidar. I fou així que la seua força d’esperit i vocació servicial el portaren a ocupar el càrrec de degà de la Facultat de Filologia de la Universitat de València; i a participar en nombrosos dels actes cívics i culturals que se celebraven en aquell temps d’il·lusions i construcció de la democràcia.

Parla, precisament, de les seues fermes conviccions i estima per la llengua dels valencians la carta –inèdita– que, en abril de 1945, envià a Teodor Llorente Falcó. Així, des de Palma de Mallorca estant –on, després de represaliar-lo, el confinaren les autoritats franquistes–, escrivia al director de l’Almanaque de Las Provincias per a comunicar-li que, en el volum corresponent a 1945, havia aparegut «un artículo mío»; «pero con la novedad sorprendente para mí de haber sido traducido». Devia referir-se al titulat «Calendario de refranes valencianos», del qual hom hauria traduït la introducció, ja que el recull de dites que incorpora –i ocupa la major part de pàgines– està en valencià.

Sanchis Guarner continuava assegurant que «me extraña no haber sido consultado antes de la publicación»; perquè –i aquesta és la part més substancial de l’epístola–, «aunque imagino que se tratará de una imposición de la Censura, yo no estaba dispuesto a autorizar la introducción de tales modificaciones, ya que me he trazado a mí mismo una norma de conducta que quiero observar con rigidez, pues después de los golpes recibidos no me considero obligado a hacer concesiones».

Per tant, comprovem: que –contràriament al que degué imaginar– l’adveniment de l’anhelada transició democràtica li comportà nous i múltiples colps; i que ell sol acreditava més ètica i integritat moral que tota la colla de mesquins que, tant de jove com de gran, varen intentar fer-li la vida impossible.