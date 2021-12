Una tarde en el Congreso

La sala Prim no es un buen augurio. Prim, un liberal demasiado progresista con una vida de novela al que se cargaron cuando la política española era un incendio de verdad. Piensas que estos de ahora no deben de saber nada. Te sientas y apoyas tu libro en la silla vecina. Que al menos tanta expectación sirva para algo de propaganda. Miras alrededor y no conoces a casi nadie. Primera lección: lo rápido que te conviertes en estampa del pasado. Lo rápido que la política pasa página. Eres presidente y en dos días no eres nadie, un jarrón que molesta más que otra cosa. Cuarenta años en política, ¿diputado desde hace cuánto? Has de pensar: 1986. Y luego de todo, ministro de Educación, de Administración Pública, de Interior, vicepresidente y luego, sí, presidente. En qué momento. Estos de ahora no quieren recordar, pero te tocó cuando los hombres de negro, cuando Bruselas amenazaba con la guadaña, cuando la prima de riesgo dominaba nuestras vidas. Te llamaban de autonomías porque no tenían dinero para nada, ni para pagar las nóminas. Y salimos, con dolor y sangre, sí, pero remontamos. Por mucho que digan de austericidio. Y piensas que poco vale todo aquello para verte ahora aquí, sometido a un espectáculo, todo un expresidente del que todos piensan de antemano que es culpable de un operativo parapolicial para salvar el partido.

La presidenta de la comisión parece al menos formal y estricta, siempre es una ayuda, porque allí ves a Rufián, ya conoces sus maneras. Del del PSOE te has informado. Sicilia. Estuvo en el gobierno de Andalucía, que le recuerden lo de los ERE si hace falta. Tú sabes lo que tienes que decir y sabes que vas a aguantar. Sabes ser fuerte. Cuarenta años al menos sirven de algo. El Congreso siempre te ha gustado, aunque no estas salas pensadas para los aquelarres. Lo tuyo es el hemiciclo. Allí has tenido días de gloria. Fin de la cita. Y también las peores horas, cuando la moción de censura. Esa ya fue tu derrota. Lo demás es parafernalia. Por eso tú tienes tu plan esta tarde. A Villarejo nunca lo conociste. En tu vida, dices. Él y Bárcenas pueden decir lo que quieran porque se están defendiendo. Mejor quedar como un tonto luego que exponerte ahora. Sabes que el tiempo es olvido. Y después traes bien aprendido el discurso de la presunción de inocencia. De eso te has dado cuenta cuando has tomado distancia, porque en tu época dejaste aplicar las líneas rojas contra cualquier sospecha. Era lo que había. Todo eran sumarios de corruptelas. Incluso algunos querían quemar las siglas del partido. Resististeis y ahí estáis, vivos y en primera línea.

Pero ahora has aprendido qué son los juicios paralelos. Si hace falta recordarás a Camps. Conoces el procedimiento y sabes que los intervinientes tienen un tiempo tasado. Se acaba y el siguiente. Por eso no te importa enzarzarte con el del PSOE. Se trata de que el tiempo corra y no cometer errores. Y parecer el de siempre. Lo seas o no. Al menos los tuyos te dan un margen para respirar, apoyar la espalda y mirar el techo. La de Vox te tiene inquieto. La tal Olona tiene fama de lista. Te has informado, abogada del Estado, con muchas heridas en el currículum. Tiene una voz suave, pero algo te dice que está esperando a la presa. Hay que estar alerta ante los elogios, eres zorro viejo. Al final, dispara contra Soraya. Cada uno pasa sus facturas aquí. Dice que estás nervioso. Al menos le agradeces el tono, visto lo visto. Ni siquiera la de Podemos te saca de tus casillas. Parece gallega, pero es asturiana. Igual que tú eres gallego pero parece que te decían el asturiano. Porque viviste en Oviedo, bromeas. El tono es tranquilo, aunque te recuerda machaconamente que no puedes mentir. Y cita series. Algo de un tal Juan. Y habla de legados. Tú no miras tan lejos. Lo tuyo es esta tarde en el Congreso. Suena a los hermanos Marx. Tú no te bajas de tu posición. Resistir, de eso va el día. Incluso cuando Rufián se levanta para darte una sentencia, la de la estructura contable paralela del PP. Tú insistes en que no hay nada de cajas B y el PP. Y le dices que le darás tu libro al acabar. Aprovechas un error suyo en las fechas para sacarle los colores. Sabes que a la gente no le gustan las equivocaciones, es como si no fueran preparados. Te echa en cara haber sido todo y no saber nada. Te pone al límite, que esto no es un plató, que faltas el respeto a la comisión. Tú prefieres no entrar en el cuerpo a cuerpo de los exabruptos. Aguantas y le dices que mereces un respeto, que menos mal que no es juez. Y así pasa la tarde. Otro de Cataluña te habla de cosas de Andorra y los independentistas. Te cuesta seguirlo. Un circo, insistes. Y así se va la tarde. Dos horas y media. No ha sido para tanto. Puedes decir a Prim que tú has salido vivo.