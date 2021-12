La ternura desprotegida

Son dos escenas inolvidables. Una, en «La vida alegre», aquella en la que Verónica Forqué va en el coche conducido por su marido Antonio Resines y con la suegra de este, Gloria Muñoz, en el asiento trasero. La otra, el final de «Primera plana» cuando, después de tramar inifinidad de historias para que el reportero no deje la redacción por un casorio, Walter Matthau le hace un regalo a Jack Lemmon y, nada más despedirse, el menda del director se dirige al de la cabina de control de la estación preguntándole dónde hace la primera parada el tren de Filadelfia y le exhorta a que envíe un telegrama al jefe de policía para que detenga a un pasajero llamado Hildi Johnson: «Ese granuja me ha robado el reloj».

Colomo da cuerda al regocijo con un zapato suelto que el conductor, tras pasar en esos asientos una noche movidita, se deshace de él por la ventanilla hasta que la madre de su mujer inquiere: «¿Habéis visto mi..?». El de la doctora comprometida fue su primer papel protagonista que le reportó un Goya a esta actriz entrañable, transmisora de buen rollo al estilo del periodista enamorado o de Shirley MacLaine, ambos llenos de ternura en «El apartamento».

Todo ese encanto se ha medio descompuesto con la sobreexposición a la que se sometió una mujer que según ella misma no estaba para muchos trotes y que tuvo que verse reflejada en el espejo al igual que le ocurre a otro de esos programitas que, en su frenesí por la audiencia, no distingue. Pero aquí dentro cada uno rueda su película. Esa que, al hilo de una frase del biólogo Jerry Cione, según la cual «nunca pudimos tomar una decisión distinta a la que tomamos», volvió a recordarlo el neurocientífico Carlos Belmonte: «Es tu cerebro el que decide. La libertad son todas las posibilidades que ha evaluado antes de tomar su decisión. Otra libertad, al margen de tu cerebro y del estado concreto del mundo en el momento de tomar una decisión, esa libertad en la que comúnmente piensa la gente, no existe». Y, lastimosamente, es cuando a veces se apaga la luz.