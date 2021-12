Resulta relevante que en la actualidad, cuando tanta tinta se vierte sobre la igualdad entre hombre y mujer, sonroje a cualquier ciudadano, como hoy es mi caso, la necesidad de tener que recordar dicho derecho inalienable de toda mujer a la prensa valenciana, como me ocurre en estos instantes.

Es curioso que en la antesala del próximo Congreso Provincial del PSPV-PSOE, cada vez que se hace referencia, en los diferentes medios de comunicación valencianos, a la actual Secretaria General del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, Mercedes Caballero, siempre aparezca después de su nombre una coletilla que la identifica o define como leal, fiel seguidora o sombra de José Luis Ábalos. Señores, ella es una mujer política por sí misma y capaz de tener y defender sus propias ideas y principios por encima de otra clase de connotaciones, de lo cual doy fe. Sin embargo, no se añaden coletilla alguna sobre otro posible candidato quien hereda apellido y figura, no aparece en la política de la nada, por ejemplo, o por sí mismo. Por favor, me dirijo a la prensa valenciana, algo de igualdad en el tratamiento beneficia a todos, no hagamos de la igualdad solamente una frase hecha sin más.

Un eficiente periodista me indicó que lo suelen hacer todos los medios valencianos para informar a sus lectores de la tendencia a la que pertenece. Entonces, pregunté ¿cuál es la tendencia que representa J.L. Ábalos? Nominar solo el nombre del ex ministro no es información para lectores profanos en política. Tal vez si explicárais que Ábalos representa los valores de la militancia socialista, que dio voz y voto a las bases, que democratizó al partido, o que derrotó al aparato anquilosado en la política antigua y oscura de pasillos e influencias y puertas giratoria, tal vez, entonces fuera información con cierta base objetiva, pero anular el nombre de una mujer seguida del nombre de un hombre, ni es ecuánime ni es justo política y socialmente.

Ella, Mercedes Caballero se viste por los pies y es mujer por sí misma, capaz de pensar, de luchar y de representarnos a todos y todas las socialistas de la provincia de Valencia por ser ella misma, tal cual es. ¡Basta ya! Acaso ¿tras el nombre del posible otro candidato se añade alguna coletilla? Todos y todas sabemos quién es, lo que desconocemos son sus propios principios y valores, además de a quien representa, pero de momento, según sus círculos cercanos se encuentra en proceso de reflexión y hay que respetar esa decisión.

Mercedes Caballero, mujer socialista, defiende los mismos valores que otros muchos socialistas hemos defendido y defenderemos de por vida, y no por ello nos añaden los medios de comunicación escritos la coletilla de ser sombra de J.L. Ábalos.

Naturalmente, por esa misma regla de tres y, aplicando la misma igualdad, que se aplica a Mercedes Caballero a Pedro Sánchez Castejón, actual Presidente del Gobierno, habría que poner en la prensa escrita e identificarlo como afín al Espíritu de Xirivella y fiel seguidor de J.L. Ábalos.

La respuesta es obvia, no. Pues dadme una razón para que lo sea tras el nombre de una gran mujer.