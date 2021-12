Un dels problemes més grans de la humanitat és l’allunyament els uns dels altres. Així que, necessitem pronunciar paraules que ens conviden a aproximar-nos. N’hi ha una que em resulta dolça i genuïna. Es tracta de la preposició ‘vora’. No sé per què però escampa la fragància dels estimats vells, de les benvolgudes velles i del parlar genuí. És un gran sinònim de pròxim i té diversos sentits. Avisa d’un acostament quantitatiu i actua com a locució preposicional. Amb ella, s’indica la proximitat a un espai. Té un sinònim: ‘prop de’. Tanmateix em quede amb ‘vora’.

Sempre hi ha motius positius per a emprar la preposició. En estos dies, em trobe a la ‘vora’ del llibre Apenas unos segundos” d’Amparo Tórtola. El fet de xarrar amb l’autora, m’ha fet pensar que, quan no estem pròxims, ens dividim, odiem i ignorem. Acabem destruint-nos. Crec que el matí que gravàrem una sessió del Club de Lectura d’Albalat dels Sorells, i la posterior passejada amb ella, em feren reflexionar prou. Pensí en els espanyols i les espanyoles que no sols marxaren a l’exili sinó que acabaren en camps de concentració. Encara la injustícia de les persones represaliades està per recuperar totalment. Caldria que plomes lluïdores s’inspiraren en el tema de l’holocaust en clau espanyola. Gràcies a l’escriptora, també he estat ‘vora’ la Maternitat d’Elna. Fou un espai de salvació per a les exiliades espanyoles encapçalat per Elisabeth Eidenbenz. L’activista, infermera i mestra suïssa va estar a Burjassot. Caldria reconéixer-la millor. Més denominacions de carrers haurien de portar el seu nom. S’han lliurat alguns estranys premis nobels de la Pau i s’han oblidat d’ella.

Em trobe ‘vora’ aquella part de la humanitat que patix malalties mentals i és ignorada. Desitge que el cas de Verónica Forqué marque un abans i un després. Cal que el suïcidi siga reconegut i deixe de ser tabú. Fa un temps, vaig llevar la paraula d’un article perquè no s’ajustava al codi periodístic. Toca ja canviar eixes normes. Sols es poden afrontar els problemes, si es reconeixen. No podem amagar el càncer, la depressió i altres mals que semblen paraules tabús. Solament, aproximant-nos a elles, podrem superar-les.

En definitiva, caminem ‘vora’ de llocs i espais que ens permeten sentir la part enriquidora de les persones. No oblidem que a la ‘vora’ dels foscos túnels sempre hi ha més claror.