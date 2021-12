Hasta el próximo

Alcanzado este punto del año, lo natural es mirar atrás. Y aunque la rutina tiña de normalidad los días, no lo son. Seguimos en un melodrama colectivo con la muerte rondando alrededor. Y cuando te toca cerca, miras atrás y no ves otra cosa en el extracto de la factura del año. Si usted se ha librado, haga lo posible por continuar en esa parte del mundo. No piense que es un derecho concedido, una virtud innata o un regalo inexplicable. Requiere esfuerzo personal. Responsabilidad individual. Y va a continuar siendo así.

Tras mucha radicalización política y civil y mucho mensaje cargado de odio en el peor momento, despedimos el año como lo empezamos: con el virus como protagonista estelar. Y con miedo. Están (estamos) en una montaña rusa. Acabo de pasar por el trance de repasar todas las portadas del diario de lo que va de año y la conclusión es que hemos estado (estamos) en un continuo subir y bajar, mejorar y empeorar, abrir y cerrar. Un carrusel emocional que vivimos pero no observamos y que hace fácil entender que la salud mental ande perjudicada. Hemos ganado terreno al virus con el paso del tiempo, sí, pero tras cada avance ha venido un necesario movimiento de repliegue porque volvía a mostrar su agresividad y volvía a causar daños notables. Cada vez menos, pero daños. Estamos mejor que hace un año, cuando entrábamos en la ola más negra, cuando sumamos muertos por centenares durante varios días después de un diciembre alegre. Hoy tenemos indicios científicos de que eso no va a volver a pasar, pero no tenemos la seguridad. No hemos ganado a la incertidumbre y esa es la mejor evidencia de que nuestros problemas continúan. Estamos mejor, pero no estamos a salvo. Hoy las víctimas son muchas menos, pero sigue apareciendo el registro de muertes diarias por covid. Es el reflejo de que la normalidad (ni antigua, ni nueva ni mejorada) no ha llegado aún. El repaso a lo que ha sido el año muestra que aún nos falta humildad. Hace seis meses, cuando pasó lo peor y la vacunación crecía viento en popa, las autoridades dijeron que la vida volvía y no había marcha atrás. Pero apareció delta, una variante que parecía que no era peor y luego se demostró mucho más agresiva que la original. La vacuna consiguió que no produjera una masacre, pero hubo que volver a toques de queda. Ahora la montaña rusa sube de nuevo. Ahora la inmunización casi completa de la población mantiene bajo control los ingresos en hospitales y la mortalidad. Ahora aparece una variante nueva. Parece que no es más virulenta, sí más contagiosa, aunque uno diría haber oído lo mismo con la anterior. Ómicron nos pone de nuevo ante lo que ha sido esta pandemia: un futuro incierto, una vida más insegura de lo que ya es. Si me permite un consejo si ha llegado hasta aquí: no piense que su vida está garantizada (dentro de los márgenes que permiten accidentes, enfermedades coronarias y cánceres con los que hemos organizado nuestra vida moderna). Igual de seguros que nosotros nos vemos ahora se veían poco antes de contagiarse los más de 8.000 valencianos muertos que llevamos ya. Sé de lo que hablo. Como muchos en este punto de este episodio histórico. Casi dos años después, empiezan a ser pocos aquellos a los que la covid no les ha comportado la experiencia cercana de la muerte. Por eso, lo razonable es seguir con humildad y cautela. Los políticos que no evitan los pronósticos triunfales no ayudan a que los administrados actúen con prudencia. La experiencia también me dice que el contacto con la muerte no reduce el negacionismo, una conducta ligada con una ensalada de factores: hastío emocional, desencanto y una falta de empatía hacia el dolor vecino en unas vidas cada vez más instaladas en pantallas de catorce centímetros, sin las cuales el aire parece que falta.

Alcanzado este punto del año, lo mejor es la capacidad de resistencia y la supervivencia de la alegría. El coraje demostrado para levantarse después de cada golpe. Como aquel viejo boxeador. De eso iba la vida, de la que ahora se nos ofrece una versión concentrada. Alcanzado este punto del año, es bastante poder despedirlo con la esperanza viva. Hasta el próximo. Seguimos.