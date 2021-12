Adioses inesperados

A MasterChef le van a hacer una auditoria interna no por la muerte de Verónica Forqué, sino por las cuentas. Estaba pedida hace tiempo pero su aprobación se ha hecho publica esta semana en la que tantos han acusado al talent show de haber provocado el empeoramiento de la salud mental de la actriz. En las mismas redes sociales donde la despellejaron pedían ahora la cabeza de alguien del programa o de RTVE o de dónde fuera. Shine Iberia contestó que la ganadora de cuatros Goyas se sentía agradecida de haber participado en MasterChef Celebrity 6. De hecho, fue invitada especial en otros espacios de la productora como la edición Junior o Maestros de la Costura. Incluso estaban creando una serie con ella, que fue quien decidió entrar en las cocinas. Estaba trabajando.

Pero una cosa es la grabación y otra muy distinta es la emisión editada acompañada de la no siempre maravillosa audiencia social, la que ve la tele y comenta a la vez, en público, dirigiéndose directamente a los protagonistas, casi siempre desde el anonimato. La mala conciencia de los haters se palpaba en cada tuit contra MasterChef. Que sí, que es odioso, provocan el conflicto, nadie cocina realmente… Así es y por eso es el programa de entretenimiento más visto en TVE, el único que compite con otros realities de las privadas. Porque aunque se camufle en la denominación de talent, reality es.

Y hablando de lo que nos gusta y de muertes, esta solo en la ficción, nada comparable, todavía ando asimilando el arranque de «And Just Like That Just», la continuación de «Sexo en Nueva York», que ha tenido que cambiar de nombre por ser más realista y porque Samantha se ha mudado a Londres después de una bronca con Carrie, jugando con la mala relación real entre Kim Catrall y Sarah Jessica Parker, protagonista y productora de la serie. Si no han visto los dos primeros capítulos, no sigan leyendo.

Lo que siempre fue una historia más de amistad que de sexo explorará el duelo de Carrie Bradshaw por el final de una relación que iba y venía, más bien iba, hasta que decidieron apostar por el comieron perdices de cierre de la primera etapa. Esta vez no habrá vuelta atrás, solo algunos flashbacks de esos años que pasaron juntos tras seis temporadas mareando. Big ha muerto. De un infarto después de una sesión de spinning en una máquina de una marca que no sabía de qué iba el guion cuando le ofrecieron formar parte del mobiliario del apartamento de ensueño de la pareja. El momento Bonnie&Clyde provocó más lágrimas que las esperadas.