Lengua con la que se educa y narcisismo colectivo

En cosa de unos días la localidad de Canet de Mar –situada al norte del Maresme, la comarca costera de la provincia de Barcelona–, ha pasado de ser el histórico lugar donde tuvieron lugar los macroconciertos germinales del pop rock catalán, el Woodstock de la transición, al lugar donde se ha desatado el penúltimo gran conflicto ideológico entre el nacionalismo catalán y el español a cuenta de la enseñanza de las lenguas.

O para ser más concreto: a cuenta de la lengua de la enseñanza, la vehicular. Pues no es lo mismo aprender un idioma (esas dos horas semanales de francés o inglés del bachillerato, que apenas servían para chapurrear hola, adiós y preguntar do you come from…), no es lo mismo, ya digo, que aprender matemáticas o ciencias sociales en inglés o en catalán. Y es de esto último de lo que hablamos y lo que se dirime ahora mismo en las aulas, en los tribunales y, para rematarlo, en las redes sociales y en los telediarios una vez los políticos han hecho acto de presencia en el conflicto.

Recordemos que se trata del caso del colegio Turó del drac en Canet, donde una sentencia –en realidad una providencia– del Supremo insta a cumplir las medidas cautelares del TSJ de Cataluña para que, al menos, el 25% de toda la educación se imparta en castellano. A partir de ahí se desataron las hostilidades. Primero las de algunos padres o militantes de la causa soberanista encabezados por sindicalistas de la educación altamente ideologizados, insultando en fachadas e internet a quienes habían instigado la intervención de los tribunales en la cuestión idiomática. Después, las autoridades nacionalistas gobernantes en Cataluña (Esquerra controla la Conselleria de Educación pero bajo una enorme presión de Junts y las Cup), poniendo a caldo la injerencia de los jueces en el modelo de inmersión lingüística catalán que, una vez más, fue autocalificado de «éxito».

Tal interpretación independentista animó al bando opuesto, la reflotada españolidad del PP en busca de taponar la sangría de Vox y Cayetana Álvarez de Toledo, con el resultado de una intervención muy exagerada por parte de Pablo Casado, quien, por elevación, ha llegado a considerar la inmersión «un modelo de apartheid lingüístico». Entre ambos polos, el Gobierno de España haciendo aguas sin saber por qué lado hay que torear a semejante morlaco.

No ha habido mejor momento que ese para dar a conocer que, precisamente, el conseller catalán de Educación lleva a sus hijas al colegio Frederic Mistral, una escuela clásica catalana famosa por su plurilingüismo –dan hasta cuatro idiomas–, situada en una zona pudiente del Tibidabo. Allí ofrecen un 25% de enseñanza en castellano, toda vez que desde hace un tiempo muchos colegios concertados barceloneses han ido adoptando este modelo multilingüe para no tener problemas con nadie. Lo cuenta El Confidencial, justo tras presenciar al citado conseller llamando por TV3 a la desobediencia de las medidas cautelares por parte de la escuela pública, acusando a los jueces de servilismo frente a una supuesta españolidad rampante.

El conflicto de Canet, claro está, sirve para rearmar a quienes buscan en la crispación el camino de la victoria política. Por suerte, el clima social no responde a ese nivel crítico de enfrentamiento, si bien es posible que de seguir machaconamente con el ritual de la batalla se vuelva de nuevo muy tóxico. Tan lejos como el pasado jueves, tres investigadores difundían en las páginas de opinión de El País los resultados de su encuesta científica sobre actitudes ante la enseñanza lingüística. Daban a conocer los datos catalanes, tan sintomáticos como esperables, impregnados no de educación sino de ideología, e infinitamente más moderados de lo que la clase política quiere hacernos creer. Una vez más, son las élites las que nos precipitan a la guerra.

Los encuestadores afirman que en función del voto a cada partido, aumentan o disminuyen progresivamente las preferencias idiomáticas en la escuela, con dos circunstancias reveladoras: que los partidarios de más enseñanza en castellano, en ningún momento dejarían de lado el catalán (al que llegan a otorgar de media hasta un 30% de horas lectivas); y que la media de todos los encuestados situaría la enseñanza del catalán en un 48%, junto a un 26% de castellano, un 19% en inglés y un 7% en una cuarta lengua. Es decir, la respuesta media de los catalanes, voten a quien voten, es moderadora, similar a la sentencia del TSJC. Mientras que el españolismo en Cataluña no deviene abolicionista al estilo Vox, sino convivencial. De esto último, al parecer, no se ha enterado el PP de la calle Génova, aunque también debería anotarlo el PPCV así como el conseller valenciano Vicent Marzà.

Otra nota todavía más sintomática es la que asocia la elección lingüística al llamado «narcisismo colectivo», un concepto procedente de algunas intuiciones freudianas desarrollado posteriormente por el liberal Isaiah Berlin. O lo que es lo mismo, una visión equivalente al muy español «orgullo de campanario». Resulta que cuanto más a la bi, a la ba, a la bim bom bam, o más colps de falç, la intolerancia idiomática sube de tres en tres puntos. Esa es la base de cualquier nacionalismo, la autoafirmación colectivista frente al diferente. Educar, en cambio, debería ser todo lo contrario, por más que nos convierta en individuos frágiles y solitarios.