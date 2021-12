El milagro de la Santa Lotería

Dos de los clientes de Lotería Castillo que se grabaron el número de un décimo.

Nunca he sido un compulsivo comprador de lotería, pero desde hace tres años que no juego ni un décimo, ni una sola papeleta, porque ya me tocó el Gordo de la salud y no es cuestión de ser avaricioso. Como tampoco me escondo, he conseguido que ya no me ofrezcan ni una sola participación ni para una rifa benéfica. Todo tiene ventajas, no obstante siento una atávica atracción por el sorteo del 22 de diciembre. Es más, para mí las fiestas navideñas empiezan con la sinfónica de las criaturas de San Idelfonso. Hasta entonces me niego a felicitar nada, y eso que es difícil porque cada año empieza antes el decorado artificioso. Últimamente, el ‘black friday’ (tal como van las cosas acabará en el diccionario de la RAE) da el pistoletazo de salida de la carrera navideña, así que casi estamos dos meses en tiempo de Adviento, el doble que marca la tradición cristiana, pero como dijo aquel el comunismo nunca acabará con la religión, será el capitalismo. Mientras tanto, participo de la ilusión de los pocos agraciados y por supuesto de la decepción de esa mayoría que encaja el fracaso con una deportividad infrecuente en otros órdenes de la vida.

Trece.

El premio gordo ha caído doce veces más una en València. Curioso que mientras los supersticiosos huyen de ese número es uno de los que más demanda tiene en la rifa navideña. La última vez que cayó el Gordo fue en 2018, mientras que el primero en València fue en 1847, hace nada menos que 174 años. El 1818 se organiza en España el primer sorteo especial coincidiendo con la Navidad, aunque no sería hasta 1839 cuando comienza a celebrarse regularmente; y habría que esperar hasta 1897 para que el sorteo de Navidad recibiera oficialmente dicho nombre. La administración de lotería número 1 de València es ‘La Purísima’ de la avenida del Oeste, creada por la Real Orden de 24 de mayo de 1876, porque esos despachos son concesiones administrativas del Estado, y su nombre es un ejemplo claro de mezcolanza entre la fortuna pagana y la divina providencia. Aunque hay muchas administraciones populares, como la de Santa Catalina, Bello o La Brujita Generosa en El Cabanyal. Desde hace años, Manises es la localidad valenciana lotera por excelencia, y la más premiada de España, con un despacho muy concurrido, Lotería Manises. Las nuevas tecnologías también han deslocalizado la compra de décimos y quitando de los fieles abonados (fallas, bandas, peñas y asociaciones varias) resulta muy difícil saber quién es el premiado particular menos para Hacienda, que somos todos.

Loterías Caruana.

La administración más antigua de España está en Sagunt, fundada el 12 de agosto de 1790. Loterías Caruana está en la céntrica plaza Cronista Chabret, junto al ayuntamiento de la capital del Camp de Morvedre. La casualidad hizo que el administrador saguntino recibiera una revista de Loterías del Estado en el 2000 donde se afirmaba que la sevillana de Virgen de Gracia era la pionera. La curiosidad generó interés en el hermano del administrador, que acudió al Arxiu del Regne y confirmó que Loterías Caruana era la administración que más antigua.