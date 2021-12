El saber callar

Dicen de la oratoria que es el arte de hablar en público con el fin de convencer al auditorio. Sócrates, en su escuela, ya advertía que el buen orador ha de ser un hombre instruido para que su mensaje favorezca a los intereses de la república. En nuestros días no hay político con responsabilidades públicas, de esos que se enfrentan a parlamentar, que no reciba sus correspondientes clases para modular su voz y sus gestos, estructurar el mensaje e incitar a las emociones colectivas. El contenido del mensaje no es lo sustantivo pues se somete al continente, a las formas.

Asistimos, con cierta indiferencia, a espectáculos parlamentarios muy alejados de los principios de la oratoria o la retórica como la entendían los clásicos. El pueblo asume que sus representantes políticos ya no son seres con instrucción de alta calidad, ya no cautivan con solidez argumental, ya no apelan a la emoción final con datos contundentes, sino que se rebajan al nivel de las tertulias del cotilleo o a los parámetros de las redes sociales. De hecho las utilizan como emisoras de sus mensajes, generalmente limitados a cortas y contundentes frases que aspiran a ser virales, a llegar las gentes, usando el lenguaje de las masas. No es de extrañar que en los asientos donde reside la soberanía popular proliferen insultos, amenazas, señalamientos y tacos. Estoy por decir que en el Bar Los Gemelos de mi pueblo, las gentes sencillas formadas en la ciencia agrícola no están contagiadas de los usos verbales del parlamento. Me imagino a las actuales escuelas de oratoria recomponiendo objetivos y metodologías para adaptarse al lenguaje de los tiempos. El impacto visual es muy importante y el político busca el titular directo, sin engaños. La insidia se ha convertido en un valor en desuso. Hemos dejado de lado la asignatura de filosofía, arrinconamos las humanidades, nos olvidamos de la cultura clásica y del latín y apostamos por convertir los institutos y universidades en granjas donde los estudiantes pasan y pasan años sin conocer el debate argumentado, sin fundamentos de una cultura general que les permita un espíritu crítico, que no es otra cosa que preguntarse del porqué de las cosas. Argumentar con solidez sobre cualquier dilema y hacerlo a favor de una opción y de la contraria. Estamos en un tiempo en el que se habla demasiado a la ligera. Ya nos advertía Pitágoras aquello de que «cállate o di algo mejor que tu silencio». Quizás esa sea una de las causas por las que cada vez más se encrespe el clima político en esta nación donde tenemos fama de visceralidad. Han colaborado al clima la infinidad de tertulias televisivas, con tertulianos que como decía una persona muy ingeniosa, deben ser muy ignorantes porque contestan a todo lo que les preguntan. Seguramente nos vendría bien que además de escuelas de oratoria se crearan escuelas que enseñaran a saber callar.