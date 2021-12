Cuando en el año 1965 el Ayuntamiento de Valencia -presidido por el alcalde Adolfo Rincón de Arellano- decidió construir un aparcamiento subterráneo en la plaza de la Reina, el catedrático de Arqueología de la Universitat de València Miquel Tarradell, consciente de la posibilidad de que aparecieran restos de la ciudad romana por su proximidad al núcleo fundacional, se dirigió a la corporación municipal planteando la necesidad de realizar excavaciones arqueológicas. La iniciativa salió adelante y ambas instituciones firmaron un convenio que establecía las obligaciones y compromisos de cada parte. Las excavaciones tuvieron lugar entre los años 1965 y 1966, fueron dirigidas por el profesor Tarradell, con la inestimable participación de la por entonces profesora ayudante Gabriela Martín, y proporcionaron hallazgos de gran interés. Esta actuación fue pionera por diversas razones: fue la primera excavación urbana de carácter científico, fue la primera y única intervención preventiva que tuvo lugar hasta la década de 1980 y también fue la primera y única ocasión en que ambas instituciones colaboraron para investigar en el subsuelo de la ciudad. Posteriormente, la dispersión del equipo que había trabajado en la investigación impidió que se publicaran los resultados. Este año, como colofón de los actos celebrados en el centenario del nacimiento del profesor Tarradell, el Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Universitat de València, en colaboración con el Servicio de Investigaciones Arqueológicas Municipales (SIAM), ha publicado una monografía dedicada a dichas excavaciones.

El destino ha querido que esta efeméride coincida con la intervención arqueológica que ha venido realizándose en los últimos meses con motivo de la reforma de la plaza de la Reina, aunque con una gran diferencia respecto de las excavaciones efectuadas hace 55 años, y es que ahora disponemos de normativas -inexistentes entonces- en materia de protección del patrimonio arqueológico. Precisamente por esta razón resulta todavía más inexplicable la decisión del ayuntamiento -recogida en las últimas semanas por la prensa local, y de manera particular por Levante-El Mercantil Valenciano- de no continuar con las labores arqueológicas y cubrir los restos exhumados. Y es que no estamos ante unos vestigios cualquiera, ya que se trata ni más ni menos de una de las posibles puertas de la ciudad romana, concretamente la Porta Sucronensis (sur) y una muralla -hasta ahora desconocida- fechada entre los siglos IV y VII, que discurre a lo ancho de la plaza por delante de la fachada de la catedral; unos hallazgos a los que, como no hace mucho recordaba Albert Ribera (Levante-El Mercantil Valenciano, 12 de noviembre de 2021), sería de aplicación la Disposición Adicional Segunda como Bien de Interés Cultural (B.I.C.) de declaración genérica (Ley 16/1985), que recoge y mantiene una normativa legal de 1949 (B.O.E. 125) aún en vigor.

Con carácter previo al sempiterno e inevitable debate sobre qué hacer con lo que se descubre en una excavación arqueológica, una ciudad como Valencia, que pertenece al selecto grupo de urbes bimilenarias, no debería perder la oportunidad de conocerse un poco mejor a sí misma que le brinda un hallazgo arqueológico que no acontece todos los días, y para conocer hay que investigar, hay que dedicar tiempo y recursos, como se está haciendo por fin en la excavación y proyecto de puesta en valor de la cerca islámica en el tramo de la plaza del Ángel. Y ya que hablamos de murallas, conviene recordar que el solar de las calles Salvador/Viciana, que alberga el único vestigio de otra posible puerta de la ciudad fundada el 138 a. C., la porta Septentrionalis (Puerta norte), desde su descubrimiento en 1996 sigue a la espera de una solución que parece no llegar nunca. Por estas razones, como departamento universitario del ramo de la Arqueología, pedimos que no se tapen los restos de forma precipitada, ahora descubiertos en la plaza de la Reina y que se obtenga la mayor información posible de los mismos mediante la ampliación de las labores arqueológicas. Es la única forma de avanzar en el conocimiento de la primera etapa de la historia de nuestra ciudad, y con mayor motivo cuando se trata de hallazgos que revisten un indudable valor histórico y, por ende, patrimonial. Sería verdaderamente muy triste que la celebración del centenario del nacimiento del profesor Tarradell quedase marcada por una actuación más propia de otras épocas que creíamos superadas, cuando los restos arqueológicos se destruían o se tapaban de manera impune. Vivimos otros tiempos.