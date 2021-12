Dissabte passat per uns moments vaig pensar que, sobtadament, m’havia introduït en una màquina del temps que m’havia fet retrocedir a un passat que ja tenia gairebé oblidat. Pel matí el centre de Barcelona va omplir-se d’una marea verda reivindicant l’ensenyament en català a les escoles i per la vesprada més de 17.000 persones eren al Palau Sant Jordi per escoltar Lluís Llach, acompanyat per interpretes molt més joves. I jo mirava el calendari i no, no érem als primers anys de la Transició, estàvem en Desembre del 2021, i, malgrat els anys que han passat, encara ens cal eixir als carrers per reivindicar la defensa de la llengua o acudir a la cançó per, entre cançó i cançó, fer present la disconformitat amb l’entrada de la cúpula judicial en la política.

Llach, des de l’escenari, deia «no és això companys» , i jo pensava en que aquella cançó escrita pel de Verges fa molts anys era plena de frases plenament actuals, «ni paraules de pau amb garrots/Ni el comerç que es fa amb els nostres drets/Drets que són, que no fan ni desfan/ Nous barrots sota forma de llei». En pocs anys hem vist com un 1-O mentre uns ens parlaven de pau altres cridaven «a por ellos» i venien per nosaltres servidors de l’Estat armats amb porres , i, quan no aconseguien el que volien per la força apareixien i apareixen nous barrots sota forma de llei i sentencies dels més alts tribunals de l’Estat. A la dreta extrema i l’extrema dreta fer soroll amb el tema de la llengua sempre els ha anat bé per anar munyit vots. Al País Valencià en sabem com el PP arribà al poder aprofitant la por del PSOE, que mentre anava covant-se l’ou de la serp mirava cap altre lloc, i a cada bugada perdia un llençol, per por a perdre vots en el camí els socialdemòcrates van perdre el nom de la llengua, el de País Valencià acceptant l’actual que en lloc de nomenar un país sembla referit a una comunitat de veïns, no arriben ni a convent, i ens van encolomar un himne, «l’himno», cofoi i amb aires d’opereta, i així li va i li anirà al País, mentre els polítics valencians vagen a Madrid ofrenant noves glòries a Espanya no els donaran ni les engrunes del tortell pressupostari. Als dirigents de Madrid el tema de la llengua els importa ben poc, especialment si la defensa pot suposar perdre vots. A la manifestació de Barcelona eren tots, sindicats i organitzacions socials inclosos, menys el PSC, aixoplugat baix l’excusa que eren de Congrés. Un Congrés sense resolucions ni discussions polítiques, tan sols amb objecte de fer President el ministre Iceta, i Secretari General Salvador Illa. El lema era «Governar Catalunya», ho tenen difícil. La franquícia del PSOE a Catalunya tan sols ha governat quan ERC era un partit xicotet, ara que son a la mateixa alçada el PSC si vol governar Catalunya tindrà que pactar amb PP, VOX i C’S, i tal vegada ni així tindrà la majoria necessària. Sánchez va ser a Barcelona, llegint algunes frases de la seua intervenció crec que en oratòria a millorat al Rajoy més inspirat «sempre reivindique que els socialistes hem estat i estem on sempre hem estat i estem» va dir Sánchez, i aquell dissabte no estaven al costat dels que al carrer protestaven contra la ingerència dels jutges en l’ensenyament de la llengua, oblidant que fou una socialista, Marta Mata, qui va lluitar per una sola escola que no separés els nens per la llengua. Jo torne a Llach i em quede amb les seues paraules «Potser cal ser valents altre cop/ i dir no, amics meus, no és això». Bones festes.