Un año más la celebración del Día Internacional de la Solidaridad, el 20 de diciembre, próxima la Navidad, nos compromete a todos a reflexionar sobre una situación que resulta inadmisible. No se tratar de una celebración más, sino una oportunidad de hacerlo sobre la realidad social. Carla Fibla ha publicado «Mi nombre es nadie. El viaje más antiguo del mundo», y en su publicación defiende la comprensión al otro, el respeto al diferente, la integración en la acogida, el derecho inviolable de los derechos humanos.

Sin el reconocimiento que todos merecen, su nombre es nadie, afirma Eduardo Galeano, que considera que los emigrantes únicamente cuentan como fuerza de trabajo cuando son necesitados. La situación de aquellos que se ven durante un tiempo privados de sus derechos, retenidos en los centros de internamiento, resulta inadmisible. Se ven atrapados en una auténtica maraña administrativa para poder acreditar suficientemente la delicada situación que les obligó a salir de su país, a causa de la pobreza, o por sus ideas cívicas de compromiso social, tras haber sido perseguidos o no.

Los recién llegados corren el riesgo de dejar de pertenecer al mundo del que vienen, sin llegar a ser aceptados, en muchos de los casos, por algunas de las mentes, en el lugar adonde llegan. El sufrimiento alcanza tanto a los que se quedan como a los que vinieron. El canon de extranjería deben satisfacerlo por la sola circunstancia de ser admitidos; su preparación es ignorada, en la mayor parte de los casos; contribuyen al bienestar económico del país de acogida en las condiciones más desfavorables; y su consideración resulta condicionada, en muchas de las ocasiones, por el prejuicio de las gentes del lugar.

Familias que, en ocasiones, llegaron hace ya muchos años, sin que su situación se haya podido regularizar, que continúan trabajando, en muchos casos, en condiciones de explotación - sin trabajo no hay papeles, sin papeles no hay trabajo - como también los que llegaron de aluvión, llamados por las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea, buscando las posibilidades de mejorar la vida que, en sus países, la globalización no favoreció y, en ocasiones, llegó a empeorar.

Tratando de paliar esta situación, la Casa Caridad, institución fundada por el doctor Sanchis Bergón, siendo alcalde de València, en 1906, es un buen ejemplo de solidaridad social, al atender desde su creación, ininterrumpidamente, incluidos los días de la riada de 1957, a los valencianos y a quienes no lo son, albergándoles, dándoles alimentos, educando a los niños y facilitando la incorporación de los adultos a la vida laboral, como lo hacen otras organizaciones sociales que colaboran con la administración para atender a quienes más lo necesitan, muchos de los cuales viven en la calle, día y noche, y cuyo censo, se ha vuelto a realizar para poderlos atender.

Tratemos al emigrante como desearíamos que a nosotros nos hubieran tratado. Emigrantes fuimos todos, en algún lugar, en algún momento. Es un imperativo de los derechos humanos tratar a los migrantes con la dignidad que merecen. En nuestras ciudades siguen situaciones que no queremos ver, que se ignoran. Una vergüenza de la que todos somos responsables. La responsabilidad de los demás no excusa la nuestra. Qué la celebración del Día Internacional de la Solidaridad, nos alcance a todos.