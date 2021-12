Emoción y determinación

En la ya patentada como Partida del Segle, José Cabanes decidió que quería ser pelotari. Habló con la madurez de un hombre con su padre y le reprochó que no le animase a serlo. “Pare, tu me maltrates” llegó a decirle, como metáfora revolucionaria. ¿Cómo no iba a querer Paco que su hijo fuese pelotari? Pero en aquella frase condensaba su indefectible determinación de ser alguien en este deporte. Y comenzó una carrera que le llevaría, con una calidad indiscutible y un carisma heredado, a las alturas de este deporte, Sólo le faltó ganar el Individual, pero tropezó con la roca granítica de Àlvaro, nacido para ganar. Con todo Jose, “ el fill de Paco”, contó con la abrumadora mayoría de corazones ensimismados por su juego, por su carisma y por ser quien era: sangre de Paco y María Luisa. Respondió conquistando varias ligas y liderando los mejores carteles.

Aquel chaval que lloró en la final de finales, lloró ayer anunciando su próxima retirada de los trinquetes valencianos. Puso fecha: septiembre de 2022. Dio las gracias a todos, sin olvidarse de nadie y a pregunta de un periodista anunció que en sus perspectivas estaba la de presentarse a las próximas elecciones a la presidencia de la Federació de Pilota Valenciana. La decisión estaba madurada desde hace meses. No sorprendió a nadie de los que conocen las interioridades de este deporte. Se plantea un reto de mucha envergadura. De mucho trabajo. Dice Jose Cabanes, pre candidato, que “la pilota necesita una regeneració”. Afirma que siempre tuvo espíritu crítico, que no va con nadie, ni contra nadie. Anuncia su decisión en el Trinquet de Pelayo, rodeado de las gentes que hoy dirigen la Fundació de Pilota, en plena crisis entre la Federació y la Fundació, por el asunto de los contratos realizados por la entidad federativa a un amplio grupo de mujeres pelotaris. La Federació tiene su espacio en la política de promoción y en la potenciación de los clubes, absolutamente necesarios así como de la selección valenciana, de la que Jose ha sido capitán y líder de un grupo que conquistó el campeonato del mundo en Colombia, el último disputado. Necesitará para alcanzar la presidencia el respaldo de los clubes, convencerles de que la regeneración también llegará para ellos, para el prestigio de sus competiciones. Sus votos son determinantes, en el supuesto de que haya batalla electoral. Convencer a los que le pueden votar necesitará de una estrategia decidida en favor de las bases de este deporte. Tiene cualidades y formación; tiene carisma y decisión. Elegir a los mejores compañeros de viaje puede ser determinante.