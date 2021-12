Com es habitual en arribar la Nit de Nadal el rei Felip VI, com havia fet el seu pare abans de ser obligat a abdicar, i molt abans Franco, a qui deu la Corona, treu el cap per les pantalles dels televisors per saludar els ciutadans, moltes vegades considerats súbdits, que, abans del sopar familiar, esperen asseguts a taula les paraules de salutació del Cap d’Estat. La primera intervenció televisiva una nit nadalenca d’un Borbó fou els Nadals del 1975. Fou seguida amb expectació, feia poques setmanes que Franco havia mort, al llit, ei, no cal oblidar-ho, i el personal encara estava esperançat amb l’anunci d’uns canvis que gràcies al «atado y bien atado» del General dels segells de Correus i les monedes, totes les monedes, mai han arribat a ser els que molts esperàvem.

Aquell desembre del darrer quart del segle passat l’audiència segur que trencà els audiòmetres. Les úniques cadenes televisives que havien eren la 1, i la segona cadena, més coneguda com UHF. Juan Carlos I no podia tenir por a la competència. Després, segurament, segur que l’inefable Raphael va traure el cap per la petita pantalla per cantar el seu hit nadalenc «El pequeño tamborilero», i entre «ram, ram, rataplan» del «niño de Linares» les copes d’una cava semi-sec, al que la gent encara deia «xampanya», anàvem fent oblidar les paraules que des del seu palau havia dit un rei al que ningú havia triat, ni triaria.

L’endemà la premsa, que encara no s’havia tret del damunt els tics i les pors del franquisme, escrivia ditirambes a major glòria del rei que Franco ens va deixar en herència. Han passat gairebé cinquanta anys des d’aquell primer discurs nadalenc de Juan Carlos I, han passat anys, han passat moltes coses. Una part de la premsa ja no es tan servil amb la monarquia i ens hem pogut assabentar de les malifetes d’un rei al que es coneixia com «el campechano» i al que durant anys ens van presentar com proper i amable. Però el temps ens va demostrar que aquell Borbó duia ben inoculat l’ADN dels seus avantpassats: avarícia i sexe sense mesures que, finalment, el van dur a l’abdicació i a l’exili daurat fugint de les justícies espanyola, suïssa i anglesa, aixoplugat amb els seus amics àrabs.

I aquesta Nit de Nadal, altre Borbó, palplantat davant les càmeres, ha fet el tradicional discurs nadalenc. Però la gent, els ciutadans que no súbdits, ja comencen a estar farts d’escoltar sempre el mateix i de que el Cap de l’Estat després que el seu pare, l’anterior Cap d’Estat, estiga fugit sense que ningú done cap explicació. A alguns ens pot semblar indignant que Felipe VI al seu discurs diga «Hem d’assumir, cada un, les obligacions que tenim encomanades, respectar i complir les lleis i ser exemple d’integritat pública i moral». I a continuació d’aquesta filípica als espanyols ni una sola paraula per demanar perdó per la conducta del seu pare, una conducta que no crec que podam prendre com exemple d’integritat pública i moral. Moncloa revisa aquesta mena d’arengues reials, per tant entenc que el Govern d’Espanya està d’acord amb el discurs del rei, com ho estan la dreta extrema i l’extrema dreta.

Què ens ha quedat d’aquell PSOE republicà? Ni tan sols les cendres. Quan aquests dies torne a llegir el que aquells dirigents socialistes, també els comunistes, escrivien per aquells primers anys després de la mort de Franco veig que tot va ser aigua en cistella que va anar a parar a les escorrenties de la política mentre els autors es feien amb un sosté vitalici deixant al calaix de l’oblit les esperances en ells dipositades. Els desitge, amables lectors, que el 2022 ens retorne els somriures i les abraçades.