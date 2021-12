Ahir vaig llegir al diari que els governs dels països del G-9, han acordat un pla per acabar amb la fam als països del Tercer Món. Aquests dirigents enviaran als pobles menys desenvolupats, milions i milions d’euros per afavorir l’economia d’aquests pobles i així fer possible que la gent que deixava el país per la fam, no haja d’emigrar i puga viure dignament a la seua terra.

Ahir va ser notícia que, mentre la gent continue migrant, els estats acolliran els refugiats i aquelles persones que per diversos motius hagen de deixar el propi país.

Vaig llegir ahir que els dirigents del G-9 van signar un document per acabar amb la indústria bèl·lica i que destinaran els diners que s’utilitzaven per fabricar armes, al desenrotllament dels pobles.

També vaig llegir, que els estats de tot el món van signar un document que els compromet a acabar amb les guerres i a aturar l’amenaça nuclear.

Vaig llegir que el Primer Món subministrarà les vacunes necessàries, perquè totes les persones del Tercer Món puguen ser vacunades.

Ahir va ser notícia, que el govern espanyol i tots els partits de l’arc parlamentari, van prendre les mesures necessàries per localitzar les restes de les persones afusellades durant la guerra civil i enterrades en cunetes, perquè així puguen tindre un lloc digne on poder ser recordades pels seus familiars.

Vaig llegir també, que els governs de tots els estats sense excepció, alliberaran dels centres penitenciaris tots els presos polítics i acolliran els seus exiliats, sense que hagen de patir cap mena de represàlia.

Una altra notícia d’ahir va ser l’acord que van signar els partits polítics espanyols, de deixar de costat els insults, els exabruptes i les mentides en els debats parlamentaris.

Vaig llegir que els diputats i els senadors i els alcaldes de les grans ciutats, així com els membres del govern de l’estat i de les comunitats autònomes, es rebaixaran la seua assignació, per cobrar el que cobraven abans d’entrar en política.

Vaig llegir que els bisbes valencians han presentat a la Conferència Episcopal Espanyola, el Missal traduït per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per tal que siga aprovat i d’aquesta manera totes les parròquies valencianoparlants puguen celebrar l’Eucaristia en valencià.

També vaig llegir que els bisbes valencians han reconegut el paper tan important a l’Església, de mossèn Vicent Sorribes i del P. Pere Riutort i per això han organitzat un homenatge a aquests preveres, així com al professor Sanchis Guarner, Avel·lí Flors, Enric Valor i Francesc Ferrer Pastor, membres de la Comissió Litúrgica de la Província Eclesiàstica Valentina, que amb el seu treball van fer possible l’aparició del Llibre del Poble de Déu.

Vaig llegir ahir que els bisbes del País Valencià estan estudiant, finalment, la nostra llengua i també l’introduiran als seminaris, per així, tant ells com els futurs preveres, puguen celebrar la litúrgia en valencià.

Vaig llegir que el Sant Pare ha signat un decret, pel qual estableix que el celibat per als preveres serà opcional. Al mateix temps, la Santa Seu ha reconegut la dignitat de les dones, que podran ser ordenades diaconesses.

Vaig llegir que, a partir de hui, els bisbes de l’Església seran escollits per les comunitats cristianes, de la mateixa manera que va ser elegit pel poble, entre molts d’altres, el bisbe Ambròs, a Milà.

Ahir vaig llegir que els polítics del País Valencià han arribat a un acord per blindar la nostra llengua, perquè quede fora del debat polític i mai més no siga utilitzada de forma partidista. Els mateixos polítics han aprovat la immersió lingüística, per afavorir el valencià, ja que, des de fa segles, es troba en situació d’inferioritat en relació al castellà.

Vaig llegir que el rei Felip VI aprovarà la celebració d’un referèndum per posar a votació la monarquia, perquè els ciutadans espanyols puguen decidir si prefereixen un estat monàrquic o republicà.

També va ser notícia ahir, que el govern de l’estat ha aprovat la celebració de referèndums d’autodeterminació (com defensava el PSOE abans), perquè les nacions de l’estat puguen decidir lliurement el seu futur, d’una manera lliure i democràtica.

Ahir vaig llegir que el govern de l’estat i el Tribunal Suprem, han anul·lat les causes penals contra el moviment independentista.

Vaig llegir ahir que els jutges i els magistrats, com demanava el papa (Religión Digital, 10 de desembre de 2021), invertiran el rumb de les seues sentències per tal d’afirmar i defensar els drets dels més dèbils de la societat.

Vaig llegir també, que el periodisme més groc, ha aprovat deixar de banda la pràctica del xantatge, l’exhibicionisme i la manipulació que fins ara practicava.

Ahir va ser notícia, que l’Administració invertirà tot el que faça falta en Sanitat, augmentant la ratio de metges, infermers i auxiliars d’infermeria als hospitals i als Centres d’Atenció Primària.

Vaig llegir també que l’ensenyament serà gratuït per a tots els xiquets i xiquetes, per tal d’assegurar la igualtat d’oportunitats per a tots els jóvens.

Vaig llegir que les elèctriques han decidit regular el preu de la llum i deixar de banda els preus abusius que hi havia fins ara.

Ahir era notícia que els membres del Tribunal Suprem i dels diversos Tribunals de justícia de les comunitats autònomes, han acordat despolititzar la Justícia.

Vaig llegir que els llauradors, els pescadors i els ramaders seran reconeguts com a treballadors essencials i cobraran un preu just al seu treball abnegat i no com fins ara que, treballant de sol a sol, no poden viure de les seues collites, dels ramats que tenen o del treball a la mar .

També vaig llegir ahir que els ancians que no poden viure amb les seues famílies, tindran residències assequibles i per a tothom, perquè puguen viure amb dignitat.

Ahir vaig llegir que la llei de dependència arribarà a tots els qui la necessiten, perquè els qui tenen una discapacitat puguen rebre l’ajuda que els fa falta.

Vaig llegir que les zones despoblades, malgrat la poca quantitat d’habitants, continuaran tenint metge, farmàcia i escola, perquè d’aquesta manera no queden abandonades.

També vaig llegir que el govern de l’estat i del País Valencià, han iniciat un pla per recuperar els jóvens que han deixat la pròpia terra i han hagut de buscar el seu futur fora dels seus.

Vaig llegir que la ciutadania ha pres consciència del perill que suposa el canvi climàtic, començant a viure d’una manera més sostenible. I que els ajuntaments reforestaran les zones incendiades.

Ahir vaig llegir aquestes notícies i me’n vaig alegrar molt, pel fet que amb aquestes decisions, el món i l’Església són una miqueta millor.

Però no me n’havia adonat que ahir, 28 de desembre, era el dia dels Sants Innocents i per tant aquestes notícies, desgraciadament, no són veritat.