Acabem un any. És moment de superar el pitjor que hem viscut. També cal triar el millor que ha passat. Toca ja embarcar-nos en el 2022. En eixe intent, la preposició ‘via’ ens pot ajudar. Encara que tradicionalment ha sigut un substantiu, actualment s’ha assumit com a preposició que indica el lloc pel qual és necessari passar, amb la intenció d’arribar a una destinació definitiva. A més, és sinònim de ‘mitjà’. Així que, al final del 2021, podem buscar el pas a un temps millor a través de la ‘via’ del 2022.

El bon camí ‘via’ 2022 significa preparar un viatge en el qual hem d’evitar l’excés d’equipatge dolent. En la maleta, caldrà deixar fora alguns dels aspectes negatius del 2021. Entre estos, s’ha d’esborrar definitivament la catàstrofe de la Palma o el virus de la covid. També els assassinats per la violència de gènere, la lentitud de la justícia i la corrupció se’n quedarien fora. Com no, els problemes dels trens de rodalies valencians, en caldria traure’ls. No hi ha dret de l’extrem menyspreu dels responsables polítics a les necessitats de les persones usuàries. Ni el Diccionari de l’AVL té el concepte ferroviari massa en compte. El llistat és més llarg. Caldria un gran contenidor perquè abocarem el que no volem carregar en el 2022. Tanmateix ho deixem així.

En la farda amb la qual cal embarcar-se ‘via’ el 2022, han d’estar els temes que són necessaris arreglar els pròxims 12 mesos. Un dels primers és la definitiva recuperació del dret civil valencià. Són molts anys de discriminació respecte a altres territoris autonòmics. Difícilment es podran celebrar 40 anys de l’Estatut d’Autonomia, si no s’aconseguix retornar-lo. La classe política ha de mostrar-se més rotunda. També ha de ser conciliadora en temes com la llei de comarques. Encara, després de 40 anys de la carta magna valenciana, no ha sigut capaç de pactar-la, tot i que és esmentada en l’articulat. Entre els aniversaris, i en clau comarcal, hauria d’organitzar-se la celebració del primer centenari de l’ermita de Barraix, propietat de la Diputació de València situada a Estivella.

En definitiva emprem la preposició ‘via’. Marquem cada any la nostra ‘via’ amb la intenció de tindre clars els reptes i les metes. La ‘via’ d’un nou any és la millor esperança per a superar les estridències que ens envolten. Bon any 2022.