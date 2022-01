Per imperatiu europeu, el govern espanyol no ha tingut més remei que actualitzar la normativa sobre els residus. Les exigències comunitàries l’han obligat a replantejar-se les fracassades polítiques en una matèria tant sensible. Com indiquen les dades, ens hi trobem a les beceroles en el compliment dels mínims acceptables. Com augurava el moviment ecologista, l’anterior llei de 2011 ha demostrat ser d’una ineficàcia absoluta amb greus efectes ambientals.

Hui per hui, el 82% de les deixalles domèstiques s’arrepleguen barrejades, la qual cosa fa quasi impossible la separació posterior i una gestió coherent. Només es reciclen el 25% dels envasos de plàstic i el 33,9% del total dels residus. Més del 40% del contingut dels contenidors grocs és rebutjat i acaba en abocadors, incineradores o en països com Indonèsia o Malàisia. Unes xifres que estan a anys llum d’Alemanya, que es capaç de recollir selectivament fins al 66,1% i d’arribar a reciclar un 98,5% del total de les botelles de plàstic.

El problema dels residus ha estat menyspreat per tots els partits governants. Com si fos un tema secundari. I no ho és. Es tracta d’una qüestió essencial, que n’indica el poc grau de consciència política. Que denota un escàs interés envers l’educació ambiental per part dels nostres dirigents. Però que té importants conseqüències sobre els ecosistemes, la depredació de matèries primeres i el malbaratament de recursos finits.

I en aquest desgavell sobre el tractament de deixalles, Ecoembes té un paper estel·lar. La seua gestió dels envasos és nefasta, malgrat l’autobombo mediàtic que practiquen. ¿Què podem esperar d’una organització formada per les empreses més contaminants del mercat, com ara Nestlé, Carrefour, Pescanova, Coca-Cola o Mercadona? Cedir-los una responsabilitat ambiental tan important és com deixar la cura dels boscos als piròmans!

Ecoembes ha demostrat la seua tramposa incompetència. És insensat mantenir el seu sistema d’actuació. Resulta que els seus ingressos estan en funció de la quantitat d’envasos que es fabriquen i no dels que es recuperen. Així que rep una taxa per tots els recipients fabricats, que repercuteix en el preu de compra. Llavors, qui en consumim paguem dues vegades pel mateix servei: en l’adquisició del producte i en la taxa de recollida municipal.

L’aprovació de la nova llei de residus, fa uns pocs dies al Congrés espanyol, no en garanteix una eco-lògica gestió. Hi planteja uns objectius de reducció exigits per la UE, però no garanteix tots els mitjans per a fer-los efectius. Pretenen arreglar-ho quasi tot fomentant (?) actuacions, uns quants impostos –que al remat pagarem les de sempre– i projectes a estudiar en un futur indefinit. Algunes bones intencions, però de forment ni un gra.

Actuar només al final de la canonada no és acceptable. Cal anar a l’arrel. Avançar cap al Residu Zero. Caminar cap a una economia circular implica minimitzar els envasos d’un sol ús i que siguen retornables o reutilitzables. Que s’implante sense dilació un sistema de devolució i de retorn d’envasos (SDDR). Que s’acabe amb la incineració i els abocadors. Que es prohibisca l’obsolescència programada. Que es puga controlar el cercle obert industrial per convertir-lo en un cicle tancat on tots els residus s’incorporen al cicle productiu, com ens ensenya la natura.