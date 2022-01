Aquest 1 de gener, com cada any, el papa ens convoca a celebrar la Jornada Mundial de la Pau sota el lema, “Diàleg entre generacions, educació i treball. Instruments per construir una pau duradora”. En aquesta 55ena jornada, el papa ens convida a celebrar aquest dia per pregar i treballar per la pau entre els pobles.

En el seu missatge, el papa Francesc ens recorda que “hui el camí de la pau roman, desafortunadament, allunyat de la vida real de molts hòmens i dones”. I és que com diu el papa, “el soroll de les guerres i els conflictes s’amplifica, mentre es propaguen malalties de proporcions pandèmiques, s’agreugen els efectes del canvi climàtic i la degradació del medi ambient i continua dominant un sistema econòmic que es basa més en l’individualisme que en el compartir solidari”. I per això el papa ens recorda que hui, “com en el temps dels profetes, el clam dels pobres i de la terra continua implorant justícia i pau”.

Francesc defensa en el seu missatge l’“arquitectura de la pau” i l’“artesania de la pau”, perquè tots puguem “col·laborar en la construcció d’un món més pacífic”.

El papa ens proposa aquests tres camins per construir una pau duradora: “El diàleg entre generacions, l’educació com a factor de llibertat, responsabilitat i desenrotllament” i finalment “el treball per una plena realització de la dignitat humana”.

Pel que fa al diàleg intergeneracional, el papa ens recorda que “el diàleg requereix una confiança entre els interlocutors”, i que per fer realitat aquest somni, cal recuperar “la confiança mútua”. I és que dialogar “significa escoltar-se per confrontar-se, posar-se d’acord i caminar junts”.

El papa també fa una reflexió sobre “els grans reptes socials i els processos de construcció de la pau”, una realitat en la qual “no poden prescindir del diàleg entre els dipositaris de la memòria (les persones majors) i els continuadors de la història, (els més jóvens)”.

En el seu missatge el papa ens diu que “si sabem practicar aquest diàleg intergeneracional enmig de les dificultats, podrem estar ben arrelats en el present i, des d’ací, freqüentar el passat i el futur”. Així, “units, podrem aprendre els uns dels altres”.

Pel que fa al segon punt, “la instrucció i l’educació com a motors de la pau”, el papa ens recorda que, desgraciadament, “el pressupost per la instrucció i l’educació han disminuït significativament a nivell mundial els últims anys”, mentre que, vergonyosament, “les despeses militars, han augmentat, superant el nivell registrat a la fi de la guerra freda”. Per això el papa ens diu que “és urgent que els qui tenen responsabilitats de govern, elaboren polítiques econòmiques per un canvi entre les inversions públiques destinades a l’educació i els fons reservats als armaments”. El papa demana als govern que aposten per “invertir en la instrucció i en l’educació de les generacions jóvens”, que “és el camí principal” per arribar a la pau. I és que “promoure i assegurar el treball, construeix la pau”.

Finalment, pel que fa al tercer punt, “el treball” com a factor “indispensable per construir i mantindré la pau”, el papa ens recorda que la situació del món del treball “s’ha vist agreujada per la pandèmia de la Covid-19”, amb “treballs precaris, la crisi econòmica” o “la violència i criminalitat organitzada”. Per això, com ens diu el papa, “és urgent que es promoguen condicions laborals decents i dignes” per als treballadors, així com “empreses amb respecte dels Drets Humans”.

El papa acaba el seu missatge fent una crida als polítics, a l’Església i a tots els hòmens de bona voluntat, perquè “continuem avançant junts, amb valentia i creativitat, per aquests tres camins: el diàleg entre les generacions, l’educació i el treball”. Així esdevindrem “artesans de pau” i farem possible un món més humà i més fratern, allunyat de les guerres i de tota mana de violència.

Tant de bo fem cas del missatge del papa, perquè el nostre món siga un món sense enemics i sense més odis. I és que com deia, molt encertadament, el P. Andreu Marquès, monjo de Montserrat, “Si la pau tinguera colors dolços i aigualits, com els vestits dels xiquets, el món pacificat de la nostra esperança seria com una mena de gran jardí d’infants. Però la pau no és això: la pau s’ha de guanyar enmig d’un món de conflictes”. I el bisbe Desmond Tutu, mort fa uns dies, deia: “Si vols la pau, no parles amb els teus amics; parla amb els teus enemics”, perquè només així farem possible un món en pau.

Tant de bo fem cas de les paraules del papa i del bisbe Desmond Tutu, perquè seguint aquests consells, tan plens de saviesa, podrem ser artesans de pau en el nostre món.