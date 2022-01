La sensación de la última semana del año es «No mires arriba», una sarcástica alegoría de la acción social frente a la crisis climática sobre la que cualquier tuitero que se precie de serlo ha opinado estos días. Los comentarios más surrealistas se refieren a ella como un alegato contra el socialismo y/o el comunismo demostrando lo fácil que es acomodar los mensajes a nuestra manera de ver el mundo. No ha lugar en este caso porque el director ha dejado claro el propósito de la obra. Adam McKay quiere mostrar lo peor de la sociedad actual en clave de sátira con un actor que ejerce de activista ambiental, Leonardo DiCaprio, poniendo cara a uno de los miles de científicos que llevan advirtiendo sobre las consecuencias del calentamiento global desde hace décadas.

Las dificultades de comunicar la emergencia climática con rigor en este tipo de productos audiovisuales – el que le faltaba a «El día de mañana»- llevan a elegir la fácil comprensión del peligro que entraña el impacto de un cometa del tamaño del Everest en el Pacífico. Es de dominio público que así desaparecieron los dinosaurios que dominaban la Tierra, como contaba la velociraptora del anuncio con el que Naciones Unidas inauguraba la Cumbre de Glasgow, tan decepcionante como casi todas.

La obra de McKay no solo enfila a políticos, empresarios, negacionistas, periodistas televisivos y buscadores de clicks, funciona como espejo de una sociedad que prefiere ignorar los datos y seguir viviendo igual. Lo teníamos todo, se lamenta el científico en la última cena de la humanidad, pero no se mira al cielo hasta que no hay remedio.

Era posible actuar, sin embargo, una presidenta irresponsable, insustancial, corrupta y provocadora que se parece demasiado a quien ya saben hasta en el color del pelo, decide no hacer nada porque no le encaja en su agenda de batallitas diarias que tanto recuerda a nuestra actualidad política. Los expertos acuden a la prensa pero, ante su escaso eco, acaban en un gritón show televisivo matinal. Cuando por fin se activa un plan similar al capitaneado por Bruce Willis en «Armageddon» con Aerosmith de fondo, aparece el empresario que busca sacar provecho de la situación y cambia el discurso. Nuestra tecnología no solo nos salvará, todos nos beneficiaremos de la llegada del cometa y sus preciosos minerales. Aunque le sobra media hora, sobre todo el affaire entre DiCaprio y Cate Blanchett, no hay que perdérsela, hasta el final de los títulos de crédito. Allí espera el último chiste macabro.