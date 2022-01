“Los espías estaban por todas partes, lo reconocieron y lo metieron en la cárcel”. Piotr Alekséyevich Kropotkin, geógrafo, zoólogo y aristócrata ruso estaba en la mira del totalitarismo zarista y como cualquier discordante criado a los pechos del sistema, este le teme poniendo en marcha hasta al más corrompido peón para silenciar a quien sabe demasiado. ¿Cuántas personas que han subido a los altares políticos, financieros y sectarios son destruidas, cuando no asesinadas, por sicarios del mismo negocio? Realeza, mafia, finanzas, drogas, armas, religión, gobierno. Resumiendo: ¡poder! Catorce personas muertas relacionadas con el caso Gürtel. El Papa Juan Pablo I. Salvatore Maranzano jefe de la mafia estadounidense. Sancho II de Castilla y el juramento exculpatorio, en la iglesia de Santa Gadea, de su hermano Alfonso VI de León. Alfonso de Borbón Dampierre. Aleksandr Litvinenko. John F. y Robert Kennedy. Jeffrey Epstein.

“Por segundos se escapó, ¡de película! Más impresionante que la fuga de Bakunin en Siberia” Paco Madrid coautor de libro Kropotkin, 100 años después, comenta del también anarquista Bakunin que: “Julio Verne se inspiró en él” para su obra La vuelta al mundo en ochenta días, evasión suscitada por las experiencias de Garibaldi y emuladas por este amigo de “el príncipe”.

“Ese espíritu de rebelión lo mantuvo vivo”. Kropotkin estaba preso en la terrorífica mazmorra de la fortaleza Pedro y Pablo donde enfermaría. En el lapso del traslado al hospital aprovechó para escapar, relata Madrid. Ninguna tortura sufrida por el paladín de la ayuda mutua conseguiría la delación para con sus camaradas. “Renunciar a la solidaridad por la competitividad en todos los ámbitos de la vida social genera la construcción de estructuras jerarquizadas y el autoritarismo”.

¿Realmente el ser humano tiende de manera natural a la cooperación espontánea? El pensador ruso así lo proclamaba, pero… ¿Todas las personas abrigan tal espíritu? ¿No percibe la juventud otra cosa en las redes del ciberespacio? ¿Cooperación espontánea en manadas violadoras? ¿Apoyo mutuo para encubrir tramas? Cualquier sorprendente principio en manos de la distorsión y perversidad se convierte en mortífero aparato contaminado.

“El éxito de una especie depende en gran medida del grado de apoyo mutuo al que llegan entre sí sus individuos” se lee en el portal libertario Oaca. Personas unidas conforman nuevas iniciativas para nuevos tiempos. La Cooperativa Entre Patios ha logrado direccionar el concepto de apoyo mutuo para solventar la carencia de vivienda, ciudadanía concienciada en valores de auxilio recíproco, de respeto al entorno, no se doblega ante la precariedad habitacional impuesta por cambalaches de la Administración. “Algo habrá que construir, si no podemos destruir el capitalismo, alguna alternativa tenemos que tener” era una de las respuestas de Esperanza Saavedra, teniente de alcalde y concejal de Cultura de Marinaleda, en dos mil trece para Rural-C.

¿Por qué se favorece la escamoteada muerte lenta de derechos como las pensiones? “Los y las pensionistas no queremos jugar a la lotería, nos repiten hasta la saciedad que es un gran avance”. ¿Acaso piensan que ser pensionista es sinónimo de ingenuidad? “Si cambian el sistema es para recortar, dicen que somos egoístas, se elimina la “paguilla”, este año será el último”, informa desde Petrer un miembro de Pense Pensions Dignes.

“En Rusia había aristocracia o siervos, lo único que sabían era trabajar para el amo en una sociedad de explotación”, añade Madrid. Actualmente esa operación se mantiene, eso sí, bajo sofisticadas nomenclaturas o simplemente tildando al feudalismo ejercido como método de producción que explota a las personas para abaratar costes. ¿Qué apoyo mutuo puede profesar alguien que trafica con la pobreza y ni tan siquiera paga los míseros jornales, salarios mínimos, con prontitud? Inditex (Zara) y Amancio Ortega, Puma, Nike, Tesco, C&A, Gap, Marks&Spencer, H&M.

¿Qué hay tras la reciente reforma laboral española? “Al final llegamos al sitio donde estábamos” asevera Álvaro González de CNT València, tertuliano que junto a Rafa Rius (Ateneo Libertario Al Margen). “Maquillar la temporalidad de los contratos”, “de los cuatro contratos hay más indefinidos, te pueden tirar a la semana siguiente y no pasa nada, te dan cuatro duros y a casa”, “no se ha tocado nada de la primera reforma, la de Zapatero (PSOE), que es más lesiva que la de Rajoy (PP)”, “los contratos en prácticas siguen igual”, “las indemnizaciones de veinte días, no de cuarenta como antes”, “el despido más barato” son puntualizaciones de Rius. Aluvión de pérdida de derechos laborales por todas partes. ¿Qué diría Kropotkin si levantase la cabeza? ¿Por qué no se habla de la reforma del PSOE en dos mil diez? “Te toman el pelo y no puedes hacer nada”. En la página de CNT se ha colgado una lapidaria frase: “Juego de trileros (apuestas fraudulentas)”. ¿Más subcontrataciones de subcontrataciones? ¿Por qué quien se supone defiende los derechos de la clase obrera, desde sus sitiales, considera todo esto un triunfo?

“Es el estudio de las necesidades de la humanidad y de los medios de satisfacerlas con la menor pérdida posible de fuerzas humanas. Una vivencia paralela a la fisiología de plantas y animales” fraseaba Kropotkin. ¡Siempre la naturaleza como maestra! Mientras que el espécimen humano, analizándola, solamente encuentra en ella el negocio idóneo para sostener un destructor circuito dirigente. Jefes y jefas, en lo alto del concepto rector, ¡Vertical! Siempre alguien sobre cada cabeza hasta llegar a la cúspide: al “capo di tutti i capi”.

“La capacidad humana para cooperar y los mecanismos que la incentivan, es un tema fascinante que no se ha estudiado en profundidad y que hoy tiene mucha importancia” escribe Rafael Cid en un artículo sobre la charla coloquio, presentación del libro sobre el pensador afín a las teorías de Rousseau quien especificaba: “El primer individuo al que, tras haber cercado un terreno se le ocurrió decir “esto es mío” y encontró gentes lo bastante simples como para hacerle caso, fue el verdadero fundador de la sociedad civilizada”, recoge el investigador, embriólogo evolutivo británico, Sir Gavin de Beer.

¿Solidaridad versus codicia en las altas esferas? ¿Miedo a perderse entre la plebe si no se acata cuanto haga falta? Cid sigue expresando que la metodología aplicada desde el “sanedrín” político, asalariado del pueblo, es: “Socializar las pérdidas-fracasos y privatizar ganancias-aciertos”.

“El terror organizado y legalizado, en realidad, sólo sirve para forjar cadenas para el pueblo. Mata la iniciativa individual, que es el alma de las revoluciones; perpetua la idea de un gobierno fuerte y obediente”. Pues por ahí se decantan los poderes internacionales, caiga quien caiga, para no ser expulsados de la partida.

Kropotkin quien sufriría abusos en su etapa escolar, al abandonar la carrera militar fue desheredado por su padre ¡poseedor! de un millar de siervos, (salirse del tiesto es lo que tiene). Noam Chomsky, posteriormente, absorbería su influencia reflexiva.

“Enseñamos al mundo que se puede vivir de otra manera”. Dolores Marín, doctora en Historia Contemporánea, nacida en la localidad barcelonesa de l´Hospitales de Llobregat, puntualiza esto sobre las mujeres anarquistas que unidas publicarían la revista Mujeres vanguardistas, editada en España desde mil novecientos treinta y seis al treinta y nueve, con artículos de Rosa Chacel y Carmen Conde.

Sentenciaba el último rey de Francia Napoleón III: “Quien sirve a un Estado, sirve a un ingrato”.