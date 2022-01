És prou incomprensible això que està passant entre Casado i Ayuso. Tan incomprensible i fora de lloc que, per primera vegada, m'he plantejat deixar de votar al PP com açò continue així. ¿Per què no poden posar-se d'acord i deixar esta guerra absurda que només beneficia a l'esquerra i, per damunt, al PSOE? A Casado, ¿què li interessa més, el bé d'Espanya o els seus plantejaments personals? Ho sent per Casado, però està entrant en la mateixa dinàmica d'alguns líders que aparten als qui poden fer-los ombra, en lloc d'afavorir-los i potenciar-los. Allà ell, però així està cavant la seua tomba i Espanya no pot permetre's més temps un govern de bandolers amb el seu trabucaire al cap.

Que s'assenten i dialoguen, cedint allò que s'haja de cedir, fins a arribar a una entesa. I si Ayuso ha de prendre més protagonisme, que el prenga, ja que els espanyols li ho agrairan. Que la pose a la seua dreta i que siga persona de confiança i aprofite la seua imatge perquè ell puga guanyar punts, que falta li'n fa. Mire, estem farts de bones paraules, d'intentar crear una imatge de moderació, de no ser radical en allò que ho deu ser, de no anar contra allò que es creu que volen els votants, etc. Volem unes idees clares que s'expressen amb convicció, unes propostes serioses que s'exigisquen i s'expliquen de manera pública i amplament. Que es veja que n'hi ha fusta de líder i que li traga les vergonyes a este President i als seus descerebrats ministres. Més pressió, més il·lusions, menys balons d'oxigen al govern, i res de negociar. Oblide's de Vox, que no és l'enemic a abatre, i centre's en la quadrilla que té enfront. Per ara, i des del meu punt de vista, Ayuso li supera en imatge i credibilitat, així que si vol arribar a governar, deixe de fer el bovo, senyor Casado, i entre en matèria, i encara més, deixe's vore molt amb ella, en gran sintonia i complicitat. Si no és així, no li arrende els guanys.