Desde que los Borbones sustituyeron a los Austrias a principios del siglo XVIII en España, se inició un proceso de centralización del poder liquidando la configuración cuasi federal que caracterizó a España desde los reyes católicos hasta Felipe V. Tan solo hubo algunos intentos descentralizadores en la Constitución de Cádiz, en la Constitución no nata de la Primera República y en la breve vigencia de la Constitución de la Segunda República. Definitivamente con la Constitución de 1978 se lleva a cabo un proceso de descentralización política y administrativa extraordinario creando las Comunidades Autónomas; el Estado Autonómico que ha sido un gran éxito, pese a las distorsiones provocadas por los independentistas de algunas Comunidades Autónomas.

No se ha producido en el mundo occidental una transformación semejante de un estado centralista en un estado cuasi-federal, como la que ha tenido lugar en España desde la Constitución de 1978. Y en estas circunstancias se han levantado voces sobre una mayor descentralización del Estado central; una descentralización de las sedes de los poderes y de las competencias del mismo. Estas voces, que se alzan desde algunas Comunidades Autónomas, sin embargo, no postulan una mayor descentralización en sus propias Comunidades Autónomas que ofrecen, casi sin excepciones, un panorama de centralización bastante acusado de las sedes y competencias de las instituciones autonómicas en las capitales de las Comunidades Autónomas.

Si tomamos como ejemplo la Comunitat Valenciana observaremos que las sedes de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial se encuentran en Valencia. Y no parece que nadie esté postulando que se trasladen, por ejemplo, las Cortes Valencianas a Castellón o el Tribunal Superior de Justicia a Alicante. En la Comunitat Valenciana, además de una consejería que tiene su sede en Alicante y una institución que tiene su sede en Castellón, se ha llevado a cabo una centralización casi absoluta de las sedes de las demás instituciones. Y lo mismo puede decirse del resto de Comunidades Autónomas españolas. Al contrario, con el paso de los años la concentración de sedes y competencias en las capitales de las Comunidades Autónomas se ha acentuado en Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Madrid y otras tantas capitales autonómicas con escasas excepciones.

La descentralización de sedes de los poderes del Estado puede generar ineficiencia y ningún beneficio para los ciudadanos. Postular la descentralización de las sedes por ejemplo de las Cortes Generales, del Tribunal Supremo o del Gobierno Central no alcanzamos a comprender en que beneficiaría a los ciudadanos y nos preocupan las distorsiones que puede producir. Los Estados federales como, por ejemplo Estados Unidos de Norte América o la República Federal de Alemania tienen las sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en Washington y en Berlín. Y sean estados federales o centralistas, en todos los estados occidentales la capitalidad del Estado tiene efectos favorables para su economía, de la misma manera que tiene un efecto favorable la capitalidad en las Comunidades Autónomas.

En el caso español la circunstancia de que Madrid sea capital del Estado y capital de una comunidad autónoma que comprende la antigua provincia de Madrid no debiera confundirnos. Si pudiéramos volver atrás en el tiempo configuraríamos a la ciudad de Madrid como un distrito federal y no una Comunidad Autónoma, evitando los equívocos actuales. Pero como no es posible volver hacia atrás no debemos confundir la capital del Estado con la Comunidad Autónoma de Madrid. Y no tenemos dudas de que es la capitalidad de Estado, desde tiempo inmemorial, la principal causante de los efectos positivos sobre los ciudadanos madrileños. Y como constitucionalistas debemos exigir el cumplimiento del principio de igualdad de todos los españoles, lo que desde luego no se va a producir por trasladar las sedes de los poderes y de las instituciones de Madrid a otras ciudades. La igualdad de todos los españoles sea cual sea el lugar en que vivan se podrá alcanzar si actúan todos los resortes del Estado Social de Derecho que la Constitución configura.

Pero si la descentralización de sedes de instituciones puede carecer de justificación al margen de un discurso político populista, no puede decirse lo mismo de la descentralización de competencias tanto del Estado en las Comunidades Autónomas como de éstas en los ayuntamientos. La pandemia ha sido gestionada de manera centralizada y de manera descentralizada y se pueden hacer objeciones serias tanto al primer modo de gestión como al segundo. Las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los estados de alarma debieran ser suficientes para que el Gobierno y las Cortes Generales revisaran la legislación de desarrollo del estado de alarma y la legislación sanitaria para adaptarlas a la pandemia que se iniciara en 2019 y a las futuras que puedan tener lugar en nuestro mundo globalizado, legislación que no debe elaborarse de espaldas a la regulación europea que debiera impulsarse. A nuestro juicio se han vuelto a advertir deficiencias en la coordinación entre las Comunidades Autónomas y entre estas y la Administración General del Estado.

Una mayor descentralización de las competencias del Estado en las Comunidades Autónomas no debe descartarse y debiera llevarse a cabo siempre que su objetivo sea el mayor beneficio para los ciudadanos. Pero de lo que no cabe duda es que las Comunidades Autónomas no han llevado a cabo un proceso de descentralización de sus competencias en los ayuntamientos, como es prácticamente norma en los estados compuestos. Si nos atenemos a la gestión del gasto, en los estados compuestos los ayuntamientos suelen aproximarse a la gestión de un tercio del gasto público, mientras que en España no alcanza el 15 por ciento del total. La llamada segunda descentralización, la que consiste en que los ayuntamientos se conviertan en gestores de las competencias de las Comunidades Autónomas, como sucede por ejemplo en Alemania en las relaciones entre los ayuntamientos y los Länder sigue siendo una mera ilusión. El proceso descentralizador que se iniciara con la Constitución de 1978 no debiera detenerse en las capitales de las Comunidades Autónomas.