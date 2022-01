En la cresta de esta sexta ola de la pandemia avistamos la llegada de cambios que prometen mejoras estructurales acompañadas de inversiones públicas sin precedentes. Pero el plan no sólo ha de servir para salir de ésta, ha de sentar las bases de un nuevo modelo social y económico que corrija los errores cometidos. La reconstrucción debe replantear, entre otras cosas, el paradigma empresarial y el modelo productivo para que sirva a la economía sin traicionar a las personas. Debe resolver los problemas reales. Este mes, tres normas que afectan al entorno empresarial inician su tramitación parlamentaria: la Ley Crea y Crece, la de Startups y la nueva Ley Concursal.

Con la Ley Crea y Crece el Gobierno quiere facilitar la creación de empresas —permitirá constituir una SL con un euro—, además de simplificar trámites, reducir plazos y costes y potenciar alternativas al crédito bancario. Está bien, pero albergo dudas acerca de que uno o varios emprendedores no sean capaces de depositar un capital social suficiente para generar estabilidad y confianza en su iniciativa.

Otro de los hitos va a ser la Ley de Startups. No digo que no haya que regular el marco aplicable a las especificidades de las startups y, claro está, impulsar el potencial innovador del país, pero no podemos esperar que sean la punta de lanza del emprendimiento. No podemos centrar los esfuerzos en que solo unos pocos despeguen, y es que cerca del 75 % de estas iniciativas fracasa durante el primer año y el 90%, en el segundo.

Por último, la nueva Ley Concursal, que esperamos que de verdad sirva para salvar empresas y empleos, no como hasta ahora. Y que sirva para algo el trabajo de las entidades representativas del cooperativismo para demostrar el potencial del modelo para reconvertir empresas en crisis en cooperativas de trabajo en manos de sus trabajadores.

Con la pandemia se ha puesto de manifiesto las luces y sombras del modelo de Silicon Valley y las ‘empresas unicornio’, que representan el éxito efímero y la riqueza de unos pocos. En épocas como la actual buscamos mayor seguridad y confiamos en las empresas ‘camello’, capaces de atravesar el desierto echando mano de reservas. Pero, si de verdad estamos repensando el modelo, apostemos por las empresas ‘iguana’, resilientes como pocas y que responden a las necesidades de todos sus grupos de interés: las cooperativas.

La Comisión Europea acaba de lanzar un mensaje a las economías europeas con su Plan de Acción Europeo de Economía Social con el que apela a «una economía para las personas». Propone hacerlo impulsando empresas cooperativas y de la economía social para «afrontar la recuperación post covid desde la perspectiva de los principales retos y desafíos globales: la reducción de las desigualdades, la transición energética verde e inclusiva, la digitalización o la reindustrialización sostenible». Eso hacemos las cooperativas, quizá haya llegado ya nuestra hora de pasar al siguiente nivel.