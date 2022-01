Sempre he estat un gran afeccionat a la lectura. La iaia Vicenta em contava que amb tres anys seia a la porta del carrer amb un tebeo i passava les hores com si estigués llegint. També recorde que a casa compraven aquell Levante de la anomenada Prensa del Movimiento. El compraven tan sols un dia a la setmana perquè hi havia una pàgina dedicada als nens i a mi m’agradaven les historietes que vivia aquell nen tocat amb una gorra de visera, el seu nom crec que era Chispa o Chispita o quelcom semblant. Ja un poc més gran, estudiant als Salesians del carrer de Sagunt, cada més comprava una revista que arribava allà, i a Benimaclet, on vivia, havia una «paradeta» on per uns cèntims, tal vegada una moneda de «xavo», podies llegir tebeos de la col·lecció «Hazañas Bélicas» on el americans eren els bons, molt bons, i el japonesos i els nazis feien el paper de dolents, molt dolents. També entre les meues lectures infantils van estar «Roberto Alcazar y Pedrín», ara diríem que eren pur adoctrinament feixista. «El Guerrero del Antifaz», més adoctrinament amb un «matamoros» emmascarat i, també, «El Capitán Trueno» sempre acompanyat per un adolescent i un «Obelix» avant la lettre, anomenat Goliat, sense faltar una rossa princesa nòrdica.

Sense solució de continuïtat vaig passar a llegir els llibres que em prestava un veí i als catorze anys vaig començar a treballar i tindre el peculi necessari per comprar llibres per fer créixer, eclècticament, la meua xicoteta biblioteca on amb el temps també van anar a parar els llibres universitaris que anava comprant i pagant a terminis a la Llibreria Jurídica del carrer Comèdies, tot just al costat del Club Universitari, el bar Los Pajaritos i el vell Claustre de la Universitat des d’on un Lluís Vives estàtic ens vigilava amb una mirada més amable que la dels guardies civils retirats que feien de bidells.

I així, poc a poc, vaig anar tenint uns llibres preferits entre els de la meua biblioteca. Alguns d’aquells llibres s’havien convertit en els meus amics inseparables fins que va arribar un dia en que em vaig tindre que separar d’ells, i gràcies a aquella separació poder omplir la nevera més d’una vegada. Les llibreries de vell cercanes a la vella Universitat em van servir per malvendre alguns dels llibres de la carrera, desfasats ja no em servien ni de consulta. Però també vaig tindre que despendrem d’altres que m’estimava molt més i als que de tant en tant retornava per assaborir les sabies paraules dels autors. Canviar per uns pocs euros alguns volums de les Obres Completes de Josep Pla i de Joan Fuster, entre ells un on qui el comprara va poder llegir la dedicatoria del autor «A Rafael Esteve, en record de les seues amables visites a Sueca» em va servir per poder menjar algún dia, però em va fer plorar molts més.

Pero els llibres viatgen, caminen i de vegades arriben de nou a les nostres mans, i això em va passar el darrer dia del recent acomiadat 2021. A la porta de Yupi’s, la llibreria del meu poble, Castellterçol, hi ha una bicicleta blava, preciosa, i al peu de la mateixa es poden oferir llibres perquè altres persones els puguen agafar i fer servir. Com altres vegades vaig anar a ofrenar a possibles lectors alguns llibres que ja havia llegit quan vaig descobrir entre els que havien deixat altres persones dos volums de l’Obra Completa de José Pla, editats en 1969 i 1970 per Destino, els «Homenots» primera i segona sèrie. Els vaig bescanviar pels que vaig deixar als peus de la bicicleta i vaig tornar feliç a casa per aquell retrobament amb dos vells amics.