Durant la darrera cimera de Glasgow, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau publicà un informe per il·lustrar la ciutadania sobre la immensa petjada mediambiental dels exèrcits. La falta de transparència dels governs és una constant, fins i tot, la de l’actual executiu espanyol, malgrat els compromisos signats arran de la cimera de París de 2015. No obstant això, les anàlisis realitzades són concloents: cada membre de l’exèrcit espanyol, dels 120.000 que n’hi ha, produeix quatre vegades més emissions de CO2 que una persona civil.

Com ja sabem, els exèrcits han estat sempre l’arma principal de dominació d’unes minories en totes les etapes de la història. Una ferramenta que fa possible el sistema capitalista d’explotació global i que també funciona com un importantíssim factor negatiu en l’actual crisi climàtica. El seu impacte en el medi ambient resulta colpidor en tots els nivells de la seua existència, tant siga en la producció i l’exportació d’armes, l’autoritarisme estructural, el malbaratament de recursos i la generació de residus, les accions bèl·liques i l’imperialisme xuplasang, el colonialisme mental...

Es tracta d’un impacte ambiental que, per molt amagat que el tinguen els diferents governs, cal reconèixer i afrontar. A l’Estat espanyol, les forces armades han emès la mateixa quantitat de CO2 que tots el cotxes de la ciutat de Madrid en el darrer any. Així mateix, es considera que mantenir els exèrcits de tot el món suposa al voltant del 6% de la carbonització planetària. Les operacions militars terrestres, navals i aèries alteren greument els ecosistemes: destrucció d'hàbitats, malalties, mortalitat, extinció d'espècies vegetals i animals... Unes actuacions que esborronen i que haurien de qüestionar l’inhumà negoci de la guerra.

I no ens oblidem del balafiament de recursos. El proper pressupost del Ministeri de Defensa supera els 10.000 M€, inicialment. I com és habitual, serà més que duplicat amb les despeses encobertes en altres ministeris. Les partides destinades a programes d'armament creixen el 21,6%, pels contractes pendents. El pressupost en I+D+I militar s’incrementa d’un 9,1% –i supera l'augment en la recerca de caràcter civil–. Unes despeses rècord, a les quals s’han d’afegir les subvencions a empreses privades d’armament, a la promoció del militarisme mitjançant projectes de proselitisme a les escoles i la realització de jornades, conferències, seminaris... que sumen enguany un màxim històric, la destarifada xifra de 23.000 M€, és a dir, 62 milions diaris.

Per a contrarestar la militarització del clima, com assenyala el Centre Delàs, cal assolir la pau mediambiental. No pot haver transició ecològica sense desarmament i desmilitarització, que implica la reconversió de la indústria bèl·lica en fabricació d’energies renovables, el desmantellament de l’arsenal nuclear i la utilització de la despesa militar per a millorar el benestar social. Les organitzacions humanitàries afirmen que amb el 3% dels més de dos bilions anuals que s’empren en els exèrcits al món es podria pal·liar la fam en tot el planeta. Les persones i el medi ambient necessiten, urgentment, una oportunitat.