Las personas acostumbramos a acogernos a ciertas fechas y efemérides importantes para realizar ciertos cambios en nuestra vida cotidiana. Septiembre y enero son los meses claves para plantearse nuevas metas como perder peso, ir al gimnasio, aprender inglés… realidades todas ellas que si lo pensamos requieren poco esfuerzo y se pueden realizar sin mayor problema. El desafío y la dificultad está en cambiar nuestro modo de vida y la actitud a adoptar y no pensar que por el hecho de cambiar el año las cosas vayan a cambiar o a mejorar. Deberíamos recordar cómo queríamos que el 2020 pasara rápido y llegara enero de 2021. Acontecimientos de envergadura como la borrasca Filomena que arrasó y paralizó de nieve a medio país o el conato de revuelta social en EE.UU. que acabó con el asalto sin precedentes a la Casa Blanca hicieron que los primeros días de año se hicieran interminables y deseábamos su fin como se anhelaba el de la pandemia. Sin embargo, y a pesar de la importancia de los grandes acontecimientos y circunstancias que hacen cambiar la orografía y el sentido de la historia, lo realmente importante es nuestra actitud ante nuestra vida, lo que nos pasa a diario y sólo desde ahí podremos afrontar con esperanzas todos los hechos que nos conmueven a nivel mundial y social.

En estos primeros días del año recomiendo un librito que está cambiando y mejorando la vida de las gentes y no es otro que Biografía del silencio de Pablo d’Ors. A través de la experiencia de la meditación y el silencio este sacerdote católico, escritor, consejero cultural del Vaticano por orden expresa de Francisco y fundador de la asociación de Amigos del Desierto, da razones claras y evidentes de que se pueden encarar los problemas de nuestra existencia. Al principio del libro apunta: «Vivimos, sí, pero muy a menudo estamos muertos. Nos hemos sobrevivido a nosotros mismos: hay bio-logía, pero no bio-grafía. Vivimos ebrios de ideas e ideales, confundiendo vida y fantasía. Bajo su apariencia prosaica, la vida, cualquier vida, es mucho más hermosa e intensa que la mejor de las fantasías». Uno de los fundamentos de nuestros sufrimientos que nos acompaña cada año está en querer ser algo que no podemos ser. No ponemos en valor lo que somos y tenemos. Estamos imbuidos de lo que aparentamos, de lo que parece que somos, olvidando que tenemos que alimentar aquello que tenemos que ser. Claro que es importante soñar para cambiar y ser mejores, pero desde mis posibilidades y realidades biográficas. Es importante, sin caer en una falsa complacencia, aceptarse como somos y dignificar el carácter extraordinario de lo cotidiano, de lo ordinario. Valorarse a uno mismo y lo que acontece a nuestro alrededor. ¿Somos conscientes de la belleza de la familia, de una conversación, de un paseo al alba, del olor del desayuno con las personas que queremos o de la vuelta al trabajo después de un período vacacional?

Para hacer esto posible tenemos que asumir que la vida es como es. Hay asuntos y realidades que no podemos cambiar. Ello conlleva a una aceptación de todas las dimensiones de la vida, especialmente el sufrimiento. Para tener una vida plena y aceptar todos sus coletazos y embates necesitamos aprovechar los crecimientos y posibilidades que se esconde tras el dolor. Si en lugar de enjuiciar las cosas, las afrontáramos, otro gallo nos cantaría: «El verdadero problema son nuestros falsos problemas. La fórmula es tomar las cosas como son, no como nos gustarían que fueran». Esta aceptación y amor por la vida, como es en su absoluta desnudez, es un trampolín hacia la felicidad pausada y sencilla porque «quien verdaderamente ha vivido, siempre está dispuesto a morir; sabe que ha cumplido su misión». Para entender la vida como misión y regalo, como un viaje especial en el que estoy dispuesto a subir bajo cualquier circunstancia, tenemos que dejar de tener miedo. Y esto es clave para volver a respirar y comenzar a construir una vida nueva, después que en tiempos de coronavirus y pandemia el miedo y el temor ha paralizado a tantas personas. Que nuestro mayor propósito, pues, sea vivir de forma diferente más allá de dietas y gimnasios.